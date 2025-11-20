台中六分局銷單案再擴大 檢追加起訴2人

台中市警局第六分局爆發竄改罰單、銷單圖利弊案，檢方日前共起訴31名官警，檢廉又查出李姓巡佐指示王姓警員轉單銷單，近日再追加起訴2人，全案共計32名員警涉案。

台中地檢署2024年9月偵辦台中市警局六分局官警涉嫌接受關說，把交通違規罰單從逕行舉發「白單」當場舉發的「紅單」或銷單，先後2波依貪污圖利罪起訴31名警務人員，檢、廉日前又查出2019年12月13日，王姓員警在西屯區西苑二街、福吉街，開出3張違停「白單」，未料3輛車都是當時西屯所警友站副站長何男的車，何事後找李姓巡佐處理，李便要王員將「白單」改成「紅單」，原本3張均900元的罰單變成300元，讓河男省下1800元罰款。

另2020年李姓巡佐又收到另一名警友站張姓副站長拜託，張男稱兒子在橋大路與僑光路口騎車被開單，訊息內容還寫「一次開60台機車，欠錢喔」，李回「檢舉案件，不去不行」，但事後還是要王員「處理」，王員最後以「照片模糊」、「沒有拍到違規車」等理由銷單；張男後來又請李姓巡佐幫忙處理5張違停罰單，。李員不但偽造製單還盜蓋同仁印章，並將製成的舉發通知單交給張，讓5輛車車主免繳罰鍰。

檢方針對查出新的犯罪事證訊問，何姓及張姓副站長承認有找李員幫忙，但強調對交通法條不熟悉，李員坦承確有此事但辯稱沒有拿同事印章盜蓋，是同事說「要開你自己去開」，王員則稱都是透過李員指示才改單及銷單，近日檢方偵結分別依9個及4個對主管事務圖利罪追加起訴李姓巡佐與王姓員警。

