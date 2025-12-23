台中六大總工會幹部齊聚一堂 張大春：加碼補助勞工健檢

台灣勞工大聯盟總工會幹部大合影。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 為深化市府與勞工團體的對話交流，台中市政府勞工局於昨（22）日下午辦理「台中市 114 年市長與工會有約」活動，邀集六大總工會理事長、理監事幹部、會務秘書長及基層工會代表等近 500 人齊聚一堂。

活動現場洋溢濃濃聖誕氣氛，氣氛溫馨熱絡。副秘書長張大春代表市長盧秀燕出席，向工會夥伴表達誠摯感謝，肯定工會長期以來與市府攜手合作、共同為勞工朋友打拚，並與現場貴賓一同為新的一年祈福，展現市府與勞工團體並肩同行、互信互助的夥伴關係。

張大春表示，盧市長自上任以來，始終以照顧勞工朋友為重要施政目標，感謝勞工局長林淑媛持續為勞工發聲、爭取預算，市府明年度將加碼編列經費，補助工會辦理勞工教育及勞工健康檢查；勞工是台中經濟發展最重要的推手，市府也將持續提供完善服務，努力提升勞工福祉，照顧更多勞工朋友。

局長林淑媛指出，台中市目前共有 517 家工會、6 家總工會，工會是市府推動勞動政策不可或缺的重要夥伴。今（114）年勞工局已輔導成立2家企業工會、1 家職業工會，並協助 10 家工會簽訂團體協約，其中已有 2 家納入利潤分享條款，感謝各總工會的支持與協助。未來將持續以「促進勞資和諧、穩定就業環境」為目標，與工會攜手守護勞工權益。

面對全球產業競爭與關稅議題挑戰，林淑媛局長說明，市府持續全力「拚就業」，台中市勞動參與率高於全國平均，整體失業率維持穩定，顯示就業環境穩健向好。勞工局除持續辦理大型徵才活動、職涯諮詢與就業媒合外，也建置「因應美國關稅勞工局協助方案」專區，整合安心就業、職能充電、安穩僱用等 20 項服務，提供市民即時且多元的就業支持。

在青年就業與創業方面，勞工局推動的「青年就業獎勵金」於 114 年再度加碼，鼓勵青年安心投入職場、穩定發展；同時推動「青年一站式創業服務」，串聯創業諮詢、輔導課程、資金與空間資源，協助青年從就業到創業逐步圓夢，讓台中成為青年築夢與發展的最佳舞台。

受委託辦理本活動的台中市總工會理事長謝宗佑表示，總工會將持續扮演市府與勞工之間最重要的溝通橋樑，支持市政推動，與市府攜手為勞工朋友打拚，讓台中成為真正讓人「願意留下來、放心打拚」的幸福城市。

副秘書長張大春說明明年市府擴大補助工會辦理勞工健檢。 圖：台中市政府/提供