台中六寶派出所啟用 強化大雅治安服務
記者徐義雄／台中報導
台中大雅分局六寶派出所九日啟用，派出所一一一年十二月二十日開工，去年四月九日竣工。建築為地下一層、地上二層，總建坪三二三點九五坪，工程總預算七千三百八十四萬元
市長盧秀燕說，工程原編列預算四千八百萬元，原物料上漲，工程總預算提高到七千三百八十四萬元，市府追加預算，終在落成。
設計階段納入員警實際需求，包括廣場空間、警車與民眾動線、備勤處所等。
盧秀燕感謝楊瓊瓔立委爭取增設派出所，以及吳顯森議員協助選址。該用地原為槌球場，變更過程中需與球團溝通協調，協調相關單位，確保運動權益不受影響。楊瓊瓔承諾整合周邊環境，與球團充分溝通並落實推動。經費方面，台中財政負擔較重，中央補助半數工程款。
啟用的六寶派出所是她任內完成的第七個警政廳舍，今年將改建大甲分局，完工後將成為第八處新建據點。
警察局表示，工商發展迅速，人口大幅增長，原有大雅、馬岡兩派出所已不敷使用。其中六寶等四里位鄰中部科學園區、空軍清泉崗基地、台中國際機場及國道三號沙鹿交流道，交通要衝，商業活動興盛，特種警衛勤務頻繁。為強化轄區治安、交通及為民服務，選址六寶里槌球場用地興建派出所。
