台中再傳砍人！豐原男遭仇家堵家門「割頸」命危 父曝驚悚瞬間：他見人就砍

台中今（24）日再傳砍人案！豐原一名40多歲陳姓男子於住家遭人割頸，醫護人員到場時男子已無生命跡象，緊急送醫急救，已恢復心跳，不過仍未脫離險境，兇嫌於上午11時許落網。據調查，男子疑似與兇嫌疑似有恩怨引發衝突，詳細犯案動機與過程仍有待進一步調查釐清。

豐原分局表示，上午9時11分接獲報案，豐原豐南街240巷一處民宅發生砍人事件，員警、救護人員獲報後趕抵現場，發現陳男左側頸部有明顯刀傷，倒臥血泊已無呼吸心跳，將其送往豐原醫院急救。最新消息指出，陳男經急救後已恢復心跳，不過仍未脫離險境，送加護病房觀察。

案發後警方立即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器畫面展開追查，鎖定25歲張姓男子涉有重嫌，並於11時許在神岡區神洲路查獲兇嫌，並將其帶回調查。警方初步研判，遭砍的陳男與兇嫌張男為熟識關係，疑因「私人恩怨」引發衝突。

男子父親透露，兇嫌上門時發現兒子不在家，竟被對方持刀抵住脖子，要求立刻把人叫回來，兒子回家後，兇嫌看到人便持刀往脖子猛砍，隨後逃離現場。

合作派出所所長陳盈延呼籲，民眾若發生糾紛，應尋求正當途徑解決，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸，全力維護市民安全生活環境。



