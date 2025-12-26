台中再婚夫妻吵架「互摔幼女」家暴片瘋傳 社會局證實：舊案已依法裁處

記者潘靚緯／台中報導

台中繼父情緒失控重摔女童的畫面在Threads流傳，社會局證實已是舊案，雙方已離婚，女童有受到良好照顧。（示意圖非新聞當事人／PIXABAY）

一對男女爭執，摔擲2名幼兒的影片，25日在社群平台Threads日流出，引起大批網友關心。這對疑似重組家庭的父母爆發爭吵後，互摔幼女的書包，繼父疑情緒失控摔擲女方的女兒，兩人抱著對方幼女對峙，2名幼童痛得哇哇大哭，由於監視器畫面顯示2023年，讓許多民眾相當憂心後續發展。對此，台中市社會局，繼父違反「兒少權法」，被裁處強制接受親職教育，兩人已離婚，社工追蹤女童目前受照顧情況良好。

網友在Threads貼出一段監視器影片，一對夫妻吵架後，爸爸對年僅約1歲多及3到4歲的幼女動粗，甚至抓起3到4歲的幼女高舉用力往下摔，女童痛得不停爆哭，女方也抱起男方的幼女互嗆、破口大罵。由於該段影片時間顯示2023年6月，從爸爸身上制服標示的公司地點顯示在台中，立刻湧進萬人痛批父母實在太誇張，也擔心小孩現況。

最後影片中的媽媽出面PO文，表示該段施暴事件已經過了2年，她和女兒走不出去，有網友則指出兩人已離婚，最後原PO將影片下架。

台中市社會局指出，經警方追查，確認女童曾是社會局服務個案，影片中的女子是女童生母，男子當時則是繼父，繼父因違反《兒童及少年福利及權益保障法》第49條身心虐待及56條兒童及少年未受適當的養育或照顧，已遭社會局裁處強制接受親職教育。之後雙方離婚，前繼父至今尚未再接觸女童，社工追蹤女童受照顧情況良好，未來也將持續關心輔導。

