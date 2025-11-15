台中再查獲毒雞蛋！蛋商遭列管仍販售 食藥署要嚴查

還有毒雞蛋在市場流通。（圖／非當事雞蛋／東森新聞）





日前爆出彰化一間文雅畜牧場流出15萬顆「芬普尼」毒雞蛋，各大通路商皆被要求下架、回收毒雞蛋，沒想到如今再度爆出一間蛋行繼續販售毒雞蛋，食藥署嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任。

衛生福利部食品藥物管理署今（15日）發布新聞稿表示，在11月14日21時05分接獲臺中食安處通報，臺中食安處於11月10日到轄內「龍忠蛋行」抽驗源自文雅畜牧場之雞蛋檢出芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)含量0.05ppm(殘留容許量標準0.01ppm)與規定不符。

經查，該雞蛋竟是在11月9日由文雅畜牧場販售給龍忠蛋行，對於已被移動管制的文雅畜牧場，仍有雞蛋非法流出，食藥署嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任。

臺中食安處於11月10日稽查當日，已命龍忠蛋行立即下架、回收、停止販售來源自文雅畜牧場的所有雞蛋。

食藥署於11月4日已通知並督導受文雅畜牧場雞蛋影響的10縣市衛生局，全力追查芬普尼雞蛋，並下架、回收及嚴禁不合格雞蛋在市場流通。食藥署在接獲臺中食安處通報，立即發文到文雅畜牧場轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求相關單位查明原因並予以說明；食藥署另已同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。

食藥署再次強調，文雅畜牧場不符合規定的雞蛋，一顆也不能出場，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

