台中再清消惹議！陳駿季怒轟勿當「自走砲」：重複作業恐致非洲豬瘟誤判

[Newtalk新聞] 農業部陳駿季部長今(2)日針對台中案例場的清消作業發出嚴正關切，指出該場在國軍支援完成清潔消毒後，台中市政府今(2)日又再度進場進行清消，此舉恐造成後續非洲豬瘟樣本檢測結果的誤判，甚至可能導致偽陰性，並嚴肅要求台中市政府不要當「自走砲」。而農業部已要求台中市政府針對今日進場清消提出完整理由，強調防疫工作需中央與地方共同努力，案例場應依規定清消，避免造成檢驗結果誤判。





農業部說明，防疫工作目前仍處於關鍵期間，陳駿季部長表示，案例場在消毒後需靜置一段時間才能進場進行環境採樣，若重複清消恐干擾檢驗準確性。在工作會議中，農業部已明確向台中市政府表達此疑慮。

農業部指出，目前第三階段的非洲豬瘟防疫工作持續進行中，延續第二階段的防疫措施，針對高風險豬場和一般豬場持續進行訪視與採檢，目前皆無異常狀況。在化製管理部分，農業部也對所有化製車輛進行全面抽樣採檢。此外，農業部今日已要求全國22縣市追溯檢視並分析自8月1日起每日死亡豬隻數量，以掌握疫情動態。





農業部再次呼籲，各養豬場務必依循「防範非洲豬瘟豬場防疫手札」落實生物安全，提醒養豬場人員在這段期間不要到其他豬場，並務必加強場內清消工作，切實執行各項防疫措施。





為嚴防野豬接觸廚餘，農業部表示已啟動全國27處廚餘掩埋場的巡查工作。目前已完成霧峰、后里廚餘掩埋場附近共12臺紅外線自動相機的監測架設，其餘20處也將盡速完成。





在廚餘養豬場稽查方面，環境部已於10月30日完成第一輪的全國稽查，僅發現新北市的一間養豬場有異常情況，新北市政府已依法開罰。第二輪的稽查則已於11月1日啟動，預計在11月5日前完成。





農業部表示，現在仍是防疫的關鍵期間，再次呼籲各單位依照中央災害應變中心的指示進行各項防疫措施，避免任何破口，才能有效守住防線，不讓病毒有機可乘。

