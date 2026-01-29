台中再爆禽流感 卓榮泰指示農業部隨時支援

▲台中爆發禽流感，卓榮泰感謝市府成立前進前指揮所，進行必要的撲殺，也請農業部隨時支援。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市豐原區一處蛋雞場出現1700隻雞異常死亡，市府採檢確診禽流感，而業者坦承私自掩埋死雞，台中市府則成立前進指揮所，進行雞隻全面撲殺並依法開罰。對此行政院長卓榮泰今（29）日於行政院會上表示，感謝市府成立前進指揮所，進行必要的撲殺，也請農業部隨時支援，做必要了解，讓所有安全措施完整實現。

對於台中蛋雞場爆發禽流感，卓榮泰於今日行政院會上表示，目前養雞場必須強化所有的安全措施，處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險擴大。

卓榮泰指出，感謝台中市府成立前進指揮所，進行必要的撲殺，也請農業部隨時支援，做必要了解，讓所有安全措施可以完整實現。

