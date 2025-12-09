台中冬季亮點！樂高魔法屋、消波塊耶誕樹打造最暖心聖誕季

（圖／台灣樂高®、台中港酒店提供）

歲末將近，空氣裡瀰漫著期待聖誕節的甜味。今年台中熱鬧得格外有故事，一邊是台灣樂高®在台中大遠百打造的夢幻「聖誕魔法屋」，邀請大小朋友一起玩得滿身歡笑；另一邊則是台中港酒店用「消波塊耶誕樹」重新定義節慶裝置，把海線的生活日常、永續議題與聖誕氛圍融為一體。

今年樂高®首度在台中大遠百限時舉辦「玩樂聖誕 樂在其中」快閃活動，一路陪大家玩到 2026 年 1 月 4 日。走進廣場，像是瞬間踏入一座充滿魔法的小世界：高達 5 公尺的「星願聖誕樹」閃閃發光，而最受小朋友歡迎的貓系吉祥物——調皮的「樂高聖誕喵」也穿梭其中，陪伴每位旅人展開一段聖誕冒險。

魔法屋裡共有四大主題關卡，每一區都能讓孩子動手玩、動腦想，也讓大人重拾久違的童心。「薑餅甜屋」能親手拼出可愛的薑餅人與薑餅屋；「遊戲酷房」化身聖誕禮物特派員，搭乘魔法車展開奇幻遞送任務；而「閣樓尋寶」則透過解謎卡暗藏驚喜；最後來到「星願聖誕樹」，把畫好的心願掃描掛上樹頂，留下專屬於聖誕節的紀念影像。

除了闖關，樂高®還推出「寄信給聖誕喵」活動，只要投入快閃現場郵筒，或以平信寄到土城郵局第 200 號信箱，就能收到聖誕喵親自寄出的回信與小禮物，每週還會抽出 10 封信件加碼送盒組，讓孩子的期待變成真的驚喜。

消費滿額贈禮也讓大小粉絲買得心花怒放：滿額有禮物袋、爆米花人抱枕、聖誕老人煙囪樂、小吊飾等多重好禮，最特別的是只要完成闖關，就能前往 3F 樂高專賣店免費兌換「聖誕節限定吊飾」，每週還會換款式，讓人忍不住一次收集。

除了玩，樂高®也在聖誕節強調「陪伴與希望」。今年再度啟動公益計畫「Build To Give」，邀請偏鄉學童來到現場自由拼砌、發揮創意，透過作品傳遞力量。12 月 13 日於內湖金矽谷接待中心的籃球場，將舉行大型公益體驗，免費入場，讓更多家庭也能在拼砌之中找到親密相伴的時光，並一起把愛延伸出去。

樂高®也同步推薦年度九大聖誕贈禮，包括 LEGO® Super Mario™、Technic、City、Friends、NINJAGO®、Ideas與 Duplo 等人氣系列，從大朋友到小朋友都能找到玩到捨不得收的盒組。無論是送禮或與家人一起打造節慶回憶，樂高®絕對是最具儀式感的選擇。

台北聖誕節慶感飯店美食地圖 義式餐點、冬季甜點、爐烤美食通通有

另外，台中港酒店今年選擇了最具有海線象徵的「消波塊」作為主角，組成全台唯一的「消波塊耶誕樹」。這個看似強悍的海岸守護者，在聖誕燈點綴下竟意外呈現溫柔氣質，形成極具反差之美的城市新亮點。

裝置不只是裝飾，而是一場環境敘事。酒店以再生紙材重建消波塊造型，並在結構中放入回收漁網、備品材料，讓旅客在打卡拍照的同時，也能意識到海線面臨的環境議題。酒店同步推出「潮汐願望箱」，旅客只要拍照打卡並寫下願意實踐的永續行動，像是減少一次性用品、使用循環餐具等。

旅客於館內與消波塊耶誕樹拍照打卡後，並於社群分享「願意支持的永續承諾」還能參加抽獎，最大獎是「台中港酒店親子主題房」住宿一晚，而這個房型的每筆住房收入都會部分捐作環境保育，讓旅客的參與不只是一張照片，而是一份真正落實的支持。

