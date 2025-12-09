台中冬季必吃火鍋！「惹鍋」3款暖身湯底不容錯過，香菜鍋話題高、「祛寒」食補要點它？
隨著冬天報到，全台火鍋季正式進入白熱化階段。在競爭最激烈的台中火鍋版圖中，連鎖品牌「惹鍋」近年已穩坐中南部人氣冠軍，成功從台中起家擴展至南投、雲林、嘉義、台南等城市。
惹鍋能夠脫穎而出，關鍵在於極致的「口味差異化」，推出了包括香菜鍋、蒜頭蛤蜊鍋與胡椒豬肚鍋等三款話題湯底。對於消費者來說，惹鍋不僅是「吃得飽」，更是「吃得特別、價格又不失控」的冬季首選。
為什麼「惹鍋」能成為中南部火鍋黑馬，穩定創造排隊人潮？
惹鍋的成功在於精準掌握消費者對「特色鍋物」的追求，並結合「高CP值自助吧」策略。在市場一片紅海中，它以高辨識度的口味如香菜鍋製造話題，同時用高品質、選擇多樣化的自助吧創造極高的回訪率。
惹鍋從台中發跡，迅速在競爭激烈的市場中站穩腳跟，成為網友譽為「冬天一定要吃一次」的火鍋品牌。在短短數年間，其版圖已成功擴展至南投、雲林、嘉義、台南等地，反映出產品模式與口味廣受中南部客群認可。
惹鍋的致勝心法，關鍵在於「口味差異化」與「價格結構清楚」兩大黃金公式的交集。在消費者愈來愈理性、同時也追求獨特體驗感的趨勢下，惹鍋正好落在「吃得飽、吃得特別、價格又不失控」的黃金區間，每年冬季都能穩定創造排隊人潮。
第一次去惹鍋要點什麼？三款「話題湯底」這樣選不踩雷
惹鍋與多數傳統火鍋品牌最大的不同，在於它從一開始就以「特色湯底」作為市場突圍的關鍵。以下是三款最受歡迎的湯底點評與建議：
香菜鍋：極度濃郁湯底，加入大量新鮮香菜，風味強烈、極具話題性。特別適合追求新奇感、重度香菜控、或喜歡發文製造話題的社群使用者。
蒜頭蛤蜊鍋：鮮甜暖胃路線，蛤蜊的鮮與蒜頭的香完美融合，暖身無負擔。強烈推薦喜歡海鮮原味、追求清爽鮮甜、或想為身體「增強體力、營養補給」的熟客。
胡椒豬肚鍋：胡椒辛香食補風味，湯頭層次豐富，具有厚實的暖胃效果。寒流報到時的固定首選，喜歡重口味、追求「祛寒」食補感的饕客不能錯過。
其中最具代表性的「香菜鍋」，在社群上掀起兩極討論，無論是「香菜派」或「反香菜派」都貢獻極高的討論度與辨識度，成功將品牌推上話題浪尖。而「蒜頭蛤蜊鍋」與「胡椒豬肚鍋」則鎖定冬季追求「暖身」與「滿足感」的客群，成為穩定回訪的基本盤。
不只是「吃到飽」！自助吧不能錯過的必吃「隱藏好物」
在火鍋市場，許多消費者對「自助吧」的印象，仍停留在「量多但品質普通」的階段。惹鍋能夠建立高口碑，關鍵在於打破這個迷思，將自助吧定位為「品質控管升級版」，讓高 CP 值不只是數量取勝，更顧及口味與精緻度。
季節蔬菜： 蔬菜種類更新頻繁，確保提供當季最新鮮的時蔬，而不是僅提供冷凍或常見菜色。
精選火鍋料： 火鍋料走「精選路線」，不以數量取勝，而著重於消費者最喜愛、品質較好的品項。
知名品牌導入： 飲料機、咖啡機、冰沙與冰淇淋導入知名品牌。內行人才知道，甜點與冰品的細節往往是消費者回訪的「隱藏好物」。
滿足感極大化： 內容涵蓋多款當季蔬菜、火鍋料、麵食、飲品與甜品，讓顧客在「飽足感」與「選擇感」上都獲得高度滿足。
此外，惹鍋在滿足一般大眾的平價市場之外，也同步推出多款豪華海陸套餐，如龍蝦、雪蟹、帝王蟹等高端食材組合，搭配牛、豬、雞等不同肉品選項，成功延伸客群輪廓，滿足聚餐、慶生與節日消費需求。
對許多中南部民眾來說，在冷冷的天氣裡，一鍋熱湯不只是暖胃，更成為聚餐與療癒的日常儀式。「今年冬天吃惹鍋了嗎？」早已成為一種季節限定的默契，也再次印證「惹鍋」在台中火鍋版圖中，以口味差異化與極致CP值奠定出不可撼動的地位。
延伸閱讀
台中金饌獎十周年登場！從米其林必比登到新銳品牌「惹鍋」，展現城市食安實力
其他人也在看
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 24
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 51
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 2 小時前 ・ 184
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 9
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
《國際產業》輝達H200登陸 傳25%分潤金由台灣買單！
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 32 分鐘前 ・ 16
桃園南門市場「文化街早餐一條街」制霸攻略！從麵糊蛋餅到浮誇廣東腸粉，八大排隊名店一次收錄
桃園區南門市場文化街，漸漸已經形成早餐一條街，從早年許多生意的攤商，都會在每日開工前先來填飽肚子，也有許多人在採買前往吃早餐，逐漸聚集許多中式與異國美食，不少都是在地人喜愛的排隊店家，整條路上滿是熱鬧滾滾人潮，跟著市場早上營業時間而已，所以漸漸被稱為『南門市場早餐一條街』，這篇也特別收錄了位於文化街的早餐店，讓大家可以從頭吃到尾。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 509
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 小時前 ・ 7
面試說4個字進不了台積電！ 1111人力銀行總經理林奇葳親身教戰3招寫好履歷【Yahoo財經大人物】
好想進台積電上班嗎？先搞清楚「你能為公司帶來什麼」！1111人力銀行高階獵才中心總經理林奇葳以自身擁有十餘年幫台積電等企業網羅人才的經驗提醒，職場不是學校，面試時千萬別只說「我想學習」，很可能秒被刷掉。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 16
中國耍流氓慘吃鱉！她笑揭是「台灣1戰術」養成：日本根本不吃這套
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出旅遊、進口禁令抗議。不過打擊無效，高市內閣支持度還創下新高，財經網美胡采蘋直言，台灣一直以來的忍讓，讓中國以為自己可以像以前那樣耍流氓卻慘吃鱉，大呼「天道好輪迴，善惡終有報。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 221
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 22 小時前 ・ 6
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 19 小時前 ・ 4
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 44
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1