台中凌晨炸街惹民怨！男持滅火器理論不成 反遭89猴球棒伺候

（記者許皓庭／台中報導）台中市西屯區今日（17 日）凌晨傳出暴力事件，一名陳姓男子因不滿深夜改裝車隊在住家附近製造巨大噪音，下樓理論時發生衝突，最終遭多名男子持球棒圍毆受傷。警方獲報後迅速投入大量警力救援，後續循線將涉案 5 人全數逮捕，依傷害及聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦。

根據台中市警方調查，事發於凌晨 1 時許，趙姓男子（29 歲）與其他 4 名友人，駕駛多輛改裝車在西屯路及寶慶街一帶繞行。車輛排氣管外放聲響明顯，造成附近住戶多次受驚。住在附近的 45 歲陳姓男子聽見連續巨響後，下樓與對方理論，希望車隊停止製造噪音。

過程中雙方口角升高。陳男情緒激動，一度拿起手上的滅火器朝其中一輛改裝車噴灑，引發對方不滿。據警方還原現場情況，趙姓車主率先下車持球棒攻擊，其他同行的男子隨後加入，手持球棒朝陳男痛毆，導致他倒地無法反抗。行凶者見狀後立即分別駕車逃逸。

警方在接報後立即派遣 24 名警力趕赴現場，發現陳男全身多處擦挫傷，立即協助送往醫院治療，所幸傷勢並未危及生命。警方並調閱沿線監視器及比對車籍資料，在短時間內鎖定涉案車輛與犯嫌，於稍後陸續將趙姓男子（29 歲）、高姓男子（32 歲）、周姓男子（20 歲）、劉姓男子（23 歲）及蔡姓男子（33 歲）全數查緝到案。

警方表示，5 人經詢問後均坦承有動手情形，全案依傷害罪及聚眾鬥毆罪嫌移送台中地檢署偵辦。至於是否仍有其他共犯在逃，警方將持續釐清案情並擴大追查。

警方強調，改裝車深夜噪音行為屬常見治安及安寧問題，此次衝突更升級為暴力事件，已危害公共安全。警方已加強西屯轄區的夜間巡邏與噪音車取締密度，並呼籲民眾若遇類似情況，應立即報警，由警方依法處置，以避免衝突擴大。

目前陳姓男子仍在醫院觀察，傷勢穩定；涉案 5 人則已移送偵辦，警方後續將針對現場監視影像與相關跡證進行比對，以釐清完整事發經過。

