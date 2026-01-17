台中凌晨驚傳火燒車！20年老賓士行駛中突起火燒成焦黑

道路中央的賓士車被燒成焦黑。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 台中市西屯區文心路三段、鄰近華美西街口，今(17)日凌晨發生一起火燒車事故。一輛銀色賓士轎車行駛途中因不明原因起火，火勢迅速蔓延，整輛車瞬間陷入火海，所幸車上人員即時逃生，未釀成人員傷亡。

事故發生在今日凌晨0時27分許，一名24歲的洪姓男子駕駛車齡近20年的賓士轎車，搭載一名友人行經文心路三段快車道時，車輛起火燃燒，引擎室冒出白煙，並聞到濃烈燒焦味，立即將車停靠在中線車道，下車撤離並撥打119求助。未料兩人剛下車不久，火勢便迅速竄燒，烈焰與濃煙瞬間吞噬整輛車輛，停放於道路中央的賓士車多處被燒成焦黑。事發地點正好位於一家薑母鴨店前，當時店內仍有不少民眾用餐，突如其來的火勢也讓現場一度緊張。

廣告 廣告

消防人員獲報後迅速到場，立即拉水線灌救；警方則同步進行交通管制，封閉部分車道，避免發生二次事故。火勢撲滅後，現場並未造成人員傷亡。至於詳細起火原因，仍待相關單位進一步調查釐清。









查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市某國小疑腸病毒群聚 衛生局開罰、家長致謝林哲弘協調奔走

22歲華裔加籍貴婦來台當詐騙車手 遭警機場攔截送辦