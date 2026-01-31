台中凌晨2幼童離世 盧秀燕「沉痛、不捨」：別轉述未被證實內容

台中凌晨2幼童離世，對此，盧秀燕表示，「沉痛、不捨」。（翻攝台中市官網）

台中西區今（31）日發生一起悲劇，一名30歲的陳姓婦人，疑似因為和男友吵架情緒不穩，竟企圖自戕，還餵食3歲、8歲2名幼子不明藥物，2名男童送醫搶救仍不治。對此，台中市長盧秀燕稍早受訪時說，「在檢調釐清前，希望大家尊重家屬心情，別轉述相關未被證實內容」。

據了解，該起事件發生在今天凌晨，台中第一分局警方接獲報案，一棟大樓有幼童失去生命跡象，警消趕到發現，現場陳姓女子情緒極度不穩，還出現歇斯底里狀況，並且有攻擊傾向，為避免意外並利於後續處置，警方與救護人員合力將其四肢固定。

遺憾的是，警消在屋內發現2名分別為3歲、8歲的兒童已沒有呼吸心跳，送醫搶救仍不治。警方初步了解，這2名孩童是陳姓女子與前夫、現任男友所生，由於和男友爭吵，情緒不穩想自戕，還餵食孩子不明藥物，才釀成這起悲劇。

盧秀燕今天受訪時說，對於該案覺得沉痛及不捨，第一時間台中市的警消已介入處理，，檢調也在偵辦當中，另外，也已指示社會局介入協助家屬並釐清，在檢調釐清前，希望大家尊重家屬心情，「別轉述相關未被證實內容」。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

