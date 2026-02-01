台中出家人撞車抗拒酒測！員警「大外割」壓制 引網熱議

身穿袈裟的林姓男子駕車自撞，抗拒酒測遭警壓制。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台中一名身穿袈裟的林姓男子昨日駕車行經崇德殯儀館附近，不慎撞擊路邊停放的轎車，未停車還繼續行駛，被熱心民眾攔下，警方到場處理，林男拒絕配合酒測還出手推拉抗拒，遭員警以大外割壓制，後續酒測值0，林男自稱因血糖過低才肇事，由救護車送醫治療。

民眾在社群平台PO文，一名林姓男子身穿袈裟撞車，下車後腳步不穩狀似酒醉，被員警壓制後發出痛苦的呻吟，民眾稱「台中殯儀館疑似酒駕自撞的和尚，原本想肇逃，被一群正義人士攔下」，引發網友熱議「貧僧法號海尼根」、「好誇張，和尚也在酒駕」。

廣告 廣告

警方指出，57歲的林姓男子昨日晚間開車由北區五義街往崇德路方向行駛，不慎撞上同向熄火停於路旁的黑色自小客車，林男轎車向前滑行約50公尺被熱心民眾攔下，員警欲實施酒測，疑因現場圍觀民眾眾多，林男情緒過於激動，不斷推擠拉扯抗，2名員警將林男以大外割摔倒在地。

員警為避免林男造成自傷傷人，當場對其實施管束，並通知救護車，救護車到場後，林男情緒趨穩，經酒測後無酒精反應。林男稱當時開車經過事故現場，因血糖過低才會撞上路邊車輛；詳細事故原因有待釐清。

台中警二分局指出，疾病突發與身體不適，都是交通事故的高風險因子。民眾如出現頭暈、胸悶、視線模糊、低血糖等症狀，萬萬不可勉強駕駛，以免因突發疾病造成自己與他人的行車危險。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

喝太茫花蓮男連撞電桿路樹後變敞篷車 酒駕累犯送辦

(影)繼豬瘟後又發生雞瘟 中市府：全國今年第四個縣市