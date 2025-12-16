台中前議長張宏年家中猝逝！檢察官判定「死因成謎」…將解剖釐清死因

記者吳泊萱／台中報導

台中前議長張宏年驚傳在睡夢中辭世，享壽73歲，死因仍有待釐清。（圖／資料照）

叱吒中部政壇多年的台中市前議長張宏年，今日（16日）清晨疑似在睡夢中過世，享壽73歲，消息曝光震驚政壇。據了解，張宏年在盛唐中醫鉛中毒事件後，身體狀況逐漸走下坡，多年來臥病在床未曾出現在公開場合，由於家屬對死因有疑慮，台中地檢署今日中午相驗後，初步認定死因不明，已排定解剖日期，釐清確切死因。

回顧鉛中毒案件，2020年7月底，張宏年因長期自費服用盛唐中醫診所院長呂世明所開立的含硃砂中藥粉，體內鉛、汞濃度超標，導致嚴重鉛中毒而住院，腦部受損約4成，其母親、老婆、兒子張彥彤、女兒也服用呂世明開立的中藥粉，全家都受到不同程度的鉛中毒。

廣告 廣告

而在今日（16日）清晨，張宏年之子、現任台中市議員張彥彤打算叫父親起床吃早餐時，發現父親沒有回應，進一步查看，驚覺父親已沒有呼吸，疑似在睡夢中辭世，享壽73歲。

台中地檢署表示，本案由台中市警第三分局受理，已於今日報驗，檢察官中午相驗後，初步認定死因不明，已排定於下週進行解剖，釐清確切死因。

更多三立新聞網報導

倒車入庫被斜插搶位！她站車邊喊5分鐘沒人理…好市多員工出手了

國道「鐵釘障礙賽」！鐵釘天女散花掉滿地…他慘中「百支鐵釘」崩潰報警

五花馬爆發小強危機！牛肉捲餅吃一半驚見「油亮小強」…客人崩潰狂吐

看夜景返程出車禍！休旅車撞樹「倒栽蔥」插邊坡…車體全毀2男奇蹟生還

