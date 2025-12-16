台中前議長張宏年病逝！綁匪曾寫信願告知「藏鏡人」 案外案終成羅生門

社會中心／陳韋劭報導

台中市前議長張宏年因病過世，享壽73歲，2001年10月1日，張宏年遭薛球、陳益華等人綁架勒贖，張付出3000萬後獲釋。2020年5月間，陳益華在獄中寫信給張宏年，透露還有「台中方面的人」涉案，要求和張見面，再告知幕後指使者，張宏年家人知情後反對雙方見面，並對陳提告恐嚇，幕後指使者到底是誰，至今仍是羅生門。

張宏年是台中市地方派系張派大老張啟仲的姪孫，父親張光儀任市議會副議長，張宏年在地方上為人海派，交好黑白兩道，38歲時即傳承政治版圖，當選並連任多屆議員。

2001年10月1日，薛球夥同陳益華、許武祥、林再生等人綁架時任台中市副議長張宏年，綁匪勒贖3億元，期間透過多方協調，張宏年家人交付3000萬贖金，張於被綁架三天後獲釋，薛球、陳益華落網後被判處無期徒刑，林再生雖逃亡海外，也於2012年被引渡回台受刑。

由於張當時被視為市長熱門人選，外傳有人想除掉「政治絆腳石」，因而幕後策劃這起綁架案，但薛球、陳益華落網後，始終未承認有幕後藏鏡人。直到2021年間，陳益華在花蓮監獄內寫信給張宏年，內容提及「現在我想通了，也願意將實情告知於您（台中方面），由您自行處理，出賣我之人就是要您命（滅口）之人。如您想知道是誰，請您過來花蓮監獄一趟，我會一五一十的告知於您」、「「因信上不方便寫上他的姓名及綽號，所以才勞駕您過來一趟」。

陳益華還註記，「我要說的，絕對跟阿球跟您說的完全不一樣，因他只知喝酒，亂說一通而已，想知道什麼我絕對如實回答」、「此事如您不處理，難保不會再發生在您家人身上，您好好考慮是否過來一趟」。

當時因陳益華再服刑3年節可申請假釋，因而被懷疑想利用被害人原諒來爭取假釋。此外，張宏年的家人知情後，認為遭恐嚇而提告，台中地檢署依妨害自由罪嫌將陳益華起訴。陳益華供稱，只是要告知張宏年當年的實情，最終被判無罪定讞。

陳益華的信件內容曝光後，讓這起20年前的綁架案再生波瀾，「台中方面」的藏鏡人究竟是誰，引起諸多猜測和懷疑，因離案發時間已過太久，更無確切事證，檢警無法實際追查出到底幕後藏鏡人，隨著張宏年離世，這起案外案終將成為羅生門。

