台中前議長張宏年離世 家屬今低調舉辦告別式
台中市前議長張宏年於16日上午逝世，享壽73歲，今（28日）家屬低調舉辦告別式，送張宏年最後一程。事實上，過去張宏年曾因長期服用名醫開立的毒中藥，導致嚴重的鉛中毒，身體也遭受不可逆的損害。
長期服用中藥導致器官受損
張宏年為了養生，自2014年起開始服用該院中藥，卻沒想到藥粉含有超標重金屬，長期服用後，他血液中的鉛含量高達360微克，足足是成年人正常值的36倍。這場嚴重的鉛中毒導致張宏年腦部受損達4成，伴隨表達障礙、四肢無力及嚴重的骨質疏鬆，晚年生活完全無法自理，必須依賴看護24小時照顧。
檢警介入釐清死因
本月16日上午，台中市議員的兒子張彥彤準備喚父親起床用餐時，驚覺張宏年身體已冰冷且失去呼吸心跳，雖然緊急報案，但張宏年已明顯死亡。由於張宏年生前健康狀況因毒中藥而不時惡化，台中地檢署檢察官在初步相驗後認定死因不明，為了釐清確切死因，特別排定於23日進行解剖。解剖當天，張宏年的兒女皆到場會同法醫相驗，現場氣氛哀戚，遺體已於解剖完成後發還家屬處理後事。
低調告別式送別政壇前輩
張彥彤在27日首度對外證實已完成相關法律程序，並感傷地表示父親終於從多年的病痛中解脫。根據《ETtoday新聞雲》報導，28日是張宏年的告別式，家屬處理後事態度非常低調，並未廣發訃文，也沒有舉辦對外的公祭，僅保留家祭儀式。儘管如此，今日現場仍湧入200多人到場，希望能送這位昔日的議長最後一程。
衛生福利部曾表示，世界衛生組織指出，鉛在環境中有多重來源，包括石油（含鉛汽油）、油漆、染料、食物罐頭之焊接劑、含有染料的食品容器、含鉛水管、工業製程、含鉛中草藥、含鉛糖果紙、含鉛玩具等，經由空氣、家戶灰塵、街塵、土壤、水及食物進入人體者占80%以上，透過飲用水進入人體的鉛比率低於20%。
為減少鉛暴露對健康的危害，國民健康署提供民眾於日常生活九項建議：
一、 早上或返家後自來水水龍頭先打開，讓水流1-2分鐘，將沉積在管路之鉛排出，並可作為沖馬桶、澆花等非食用用途。
二、 目前水龍頭國家標準CNS 8088規定水龍頭溶出鉛及其化合物為7 ppb以下，建議民眾選用具有經濟部標準檢驗局標章之水龍頭或管材。
三、 倘仍有用水疑慮，可選用離子交換樹脂或RO逆滲透淨水器。
四、 某些水晶玻璃及有染料的容器可能含鉛，應避免盛裝酸性液體，並避免兒童使用。
五、 如要使用中藥須注意其來源安全可靠，尤其避免嬰幼兒使用欠缺安全管理的藥物。
六、 兒童玩具建議選用具有經濟部標準檢驗局安全標章之玩具，避免將廉價、色彩鮮豔之玩具贈品，交給嬰幼兒（較會咬食玩具）。
七、 兒童所處環境，宜注意清掃、吸塵，避免處於有落漆、剛油刷或焊接作業的場所。
八、 油漆建議選用獲得內政部建築研究所推動之健康綠建材標章之水性漆。
九、 家長從事含鉛作業時，應穿著工作服，且勿將工作服穿回家，下班時需於工廠更衣、沐浴再回家。
其他人也在看
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 17
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 20 小時前 ・ 14
字母哥無視潛規則「大車輪」灌籃引爆衝突 公牛痛批不尊重
密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo 在缺席 8 場比賽後，今（28日）強勢回歸。他全場砍下 29 分、8 籃板，率領公鹿以 112 比 103 擊敗芝加哥公牛，終結對手五連勝。然而，比賽結束前兩秒，Antetokounmpo 在公鹿領先 7 分、勝負已定的情況下，執意完成一記「大車輪」灌籃，此舉引發公牛長人 Nikola Vucevic 等人強烈不滿，雙方球員在終場哨聲響起後於場中央爆發激烈推擠衝突。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 15
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 10
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 272
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 14
NBA》太陽、鵜鶘大打出手 Williams、Alvarado被趕出場
鳳凰城太陽今天客場以123比114擊敗紐奧良鵜鶘的比賽中，太陽Mark Williams與鵜鶘Jose Alvarado在第3節尾聲大打出手，最後雙雙被驅逐出場。TSNA ・ 5 小時前 ・ 3
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 163
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 3 小時前 ・ 11
新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，台上高喊黃是「新北的選擇」。媒體人詹凌瑀說，台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 209
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 6 小時前 ・ 9
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 46
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 119
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 21 小時前 ・ 2
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 9