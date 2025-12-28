台中前議長張宏年離世 家屬今低調舉辦告別式

前台中市議長張宏年16日上午逝世，享壽73歲。（資料照／東森新聞）





台中市前議長張宏年於16日上午逝世，享壽73歲，今（28日）家屬低調舉辦告別式，送張宏年最後一程。事實上，過去張宏年曾因長期服用名醫開立的毒中藥，導致嚴重的鉛中毒，身體也遭受不可逆的損害。

長期服用中藥導致器官受損

張宏年為了養生，自2014年起開始服用該院中藥，卻沒想到藥粉含有超標重金屬，長期服用後，他血液中的鉛含量高達360微克，足足是成年人正常值的36倍。這場嚴重的鉛中毒導致張宏年腦部受損達4成，伴隨表達障礙、四肢無力及嚴重的骨質疏鬆，晚年生活完全無法自理，必須依賴看護24小時照顧。

檢警介入釐清死因

本月16日上午，台中市議員的兒子張彥彤準備喚父親起床用餐時，驚覺張宏年身體已冰冷且失去呼吸心跳，雖然緊急報案，但張宏年已明顯死亡。由於張宏年生前健康狀況因毒中藥而不時惡化，台中地檢署檢察官在初步相驗後認定死因不明，為了釐清確切死因，特別排定於23日進行解剖。解剖當天，張宏年的兒女皆到場會同法醫相驗，現場氣氛哀戚，遺體已於解剖完成後發還家屬處理後事。

低調告別式送別政壇前輩

張彥彤在27日首度對外證實已完成相關法律程序，並感傷地表示父親終於從多年的病痛中解脫。根據《ETtoday新聞雲》報導，28日是張宏年的告別式，家屬處理後事態度非常低調，並未廣發訃文，也沒有舉辦對外的公祭，僅保留家祭儀式。儘管如此，今日現場仍湧入200多人到場，希望能送這位昔日的議長最後一程。

衛生福利部曾表示，世界衛生組織指出，鉛在環境中有多重來源，包括石油（含鉛汽油）、油漆、染料、食物罐頭之焊接劑、含有染料的食品容器、含鉛水管、工業製程、含鉛中草藥、含鉛糖果紙、含鉛玩具等，經由空氣、家戶灰塵、街塵、土壤、水及食物進入人體者占80%以上，透過飲用水進入人體的鉛比率低於20%。

為減少鉛暴露對健康的危害，國民健康署提供民眾於日常生活九項建議：

一、 早上或返家後自來水水龍頭先打開，讓水流1-2分鐘，將沉積在管路之鉛排出，並可作為沖馬桶、澆花等非食用用途。

二、 目前水龍頭國家標準CNS 8088規定水龍頭溶出鉛及其化合物為7 ppb以下，建議民眾選用具有經濟部標準檢驗局標章之水龍頭或管材。

三、 倘仍有用水疑慮，可選用離子交換樹脂或RO逆滲透淨水器。

四、 某些水晶玻璃及有染料的容器可能含鉛，應避免盛裝酸性液體，並避免兒童使用。

五、 如要使用中藥須注意其來源安全可靠，尤其避免嬰幼兒使用欠缺安全管理的藥物。

六、 兒童玩具建議選用具有經濟部標準檢驗局安全標章之玩具，避免將廉價、色彩鮮豔之玩具贈品，交給嬰幼兒（較會咬食玩具）。

七、 兒童所處環境，宜注意清掃、吸塵，避免處於有落漆、剛油刷或焊接作業的場所。

八、 油漆建議選用獲得內政部建築研究所推動之健康綠建材標章之水性漆。

九、 家長從事含鉛作業時，應穿著工作服，且勿將工作服穿回家，下班時需於工廠更衣、沐浴再回家。