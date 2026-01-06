台中力推治水四大策略 打造韌性城市

台中市政府6日舉行市政會議，由水利局長范世億(見圖)針對台中防汛四大策略進度與成果進行專案報告，強調在汛期來臨前，將做好排水整治與清疏巡查，並持續建置雨水下水道，導入智慧AI監測，減少淹水災情。市長盧秀燕主持會議感謝城市英雄的投入，看不見的建設，卻是看得見的守護，保障市民安全。

盧秀燕市長指出，颱風來臨時，他們在最前線，平時商討如何部署與預防災害來襲，更要防缺水及如何有效調度水源，很感謝台中市有一批非常優秀的水利人員，且治水同時不忽略城市的景觀，如葫蘆墩公園內軟埤仔溪，綠川興大段、大里康橋及其下游周邊水利園區等，把大家不敢親近的地方變成運動休閒的場域。另外，他們也重視水的歷史文化和教育，加強民眾珍惜並學習妥善利用水資源。

范世億局長說，雖然期望新的一年風調雨順，但是我們做好最完善的準備，每年滯洪池維修及機電阻整備已有SOP規範，在非汛期11月到隔年5月前，一個月巡檢一次，汛期期間每個月兩次，巡檢事項包含周邊和池底的垃圾清理，還有閘門啟閉等，確保滯洪池在豪大雨時發揮最大的功能，今年全市區域排水及各級排水路預計清疏 90公里。

水利局補充，自108年至去年12月，雨水下水道爭取獲中央前瞻計畫補助共核定施作45件，已完工28件，因應中央115年後新計畫，水利局目前積極爭取補助54件，加速推動雨水下水道建置，今年全市雨水下水道預計清淤20公里。

水利局最後表示，透過建置智慧防汛系統，傳遞救災重要資訊服務，如降雨預報判斷哪些區域發生災害，立即推播警示訊息提醒民眾，協助防汛人員進行最快的應變處置。