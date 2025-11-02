台中動保處人員竟擅自闖豬場清消 市府急回應：「誤解指令」將嚴處

台中發生動保處人員因為誤解指令而擅自闖豬場清消。該圖僅為示意圖，非當事人員。（示意圖，台中市政府提供）

農業部長陳駿季今（2）日指出，台中市府沒有告知下竟擅自清消非洲豬瘟案場，這也讓人擔憂，之後可能會檢驗出偽陰性。對此，台中市府說明，動保處鄭姓人員因為誤解黃姓組長指令，所以逕自到案例場清消，市府將祭出嚴格處分。

陳駿季今天於非洲豬瘟中央災害應變中心記者會表示，先前國軍才完成了非洲豬瘟台中案場的清消，原先農業部預計要在明天採檢，由於要等消毒劑乾了之後才能採檢，因此也不知道明天可不可以採檢，他怒斥，「防疫工作應該是中央與地方一起努力，而不是自走砲」，他擔心此舉會讓後續採檢出現偽陰性，誤判結果。

台中市府則說，針對動保處鄭姓人員11月2日因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消一事，台中市政府表示該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

台中市政府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第三階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。

