台中動保處人員竟擅闖豬場清消！ 周軒怒轟：與全台灣豬農為敵

農業部長陳駿季今（2）日指出，台中市府沒有告知下竟擅自清消非洲豬瘟案場，這也讓人擔憂之後可能會檢驗出偽陰性，台中市府說明，動保處鄭姓人員因為誤解黃姓組長指令，所以逕自到案例場清消。對此，政治工作者周軒透過臉書怒轟，「與全台灣豬農為敵」，而網友則怒轟，「合理懷疑是故意的」。

陳駿季今天於非洲豬瘟中央災害應變中心記者會表示，先前國軍才完成了非洲豬瘟台中案場的清消，原先農業部預計要在明天採檢，由於要等消毒劑乾了之後才能採檢，因此也不知道明天可不可以採檢，他也怒斥，「防疫工作應該是中央與地方一起努力，而不是自走砲，他也擔心此舉會讓後續採檢出現偽陰性，誤判結果。

台中市府則說，針對動保處鄭姓人員11月2日因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消一事，台中市政府表示該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

對此，周軒怒轟，「台中市政府幹了一件與全台灣豬農為敵的蠢事」，他表示，原本國軍化學兵日前連夜清消完台中非洲豬瘟案場，已進入能否解除警報最關鍵5天，農業部預計明日再採檢。結果台中市府今天未告知應變中心便擅自前往清消，「盧秀燕妳到底是不是故意的」。

對此，網友也狠批，「我覺得是故意的，該罰就罰，該送辦就送辦」「萬聖節的裝扮都要拿我當鬼，我乾脆內鬼當個夠，搞爛全台豬事恰吉」「盧秀燕一定是故意的阿，這樣才能帶風向罵中央」「許願全台豬農告台中市府」「假日欸，說不是故意的鬼才信」。

