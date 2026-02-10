台中動保處寵物巡迴注射

民眾參加巡迴注射情形。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

防範狂犬病由野生動物傳播至家庭寵物，台中市動保處在狂犬病高風險區及醫療資源缺乏地區辦理「犬貓狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動」，提供市民免費的犬貓狂犬病疫苗及寵物晶片注射服務，強化台中市狂犬病防疫防線。

動保處表示，深入偏遠及高風險地區辦理巡迴注射，降低市民交通負擔，有助提升疫苗施打與寵物登記率，降低狂犬病傳播風險。

設籍本市之市民，攜帶身分證明文件及犬貓前往活動地點，可參加免費注射服務，程序簡便。

廣告 廣告

動保處說明，顧及參加民眾及寵物之安全，活動現場請飼主使用寵物籠或牽繩攜帶寵物，貓隻需額外放置在洗衣袋內以防逃脫，保持寵物安全距離和場地整潔。

根據動物傳染病防治條例，飼主必須每年為犬隻及飼養於室外之貓隻進行狂犬病疫苗補強注射，否則面臨三萬元至十五萬元的罰鍰。犬貓有遺失、送養、出國及死亡等情形應依規定辦理遺失申報、寵物登記轉讓及除戶，被抽查者如未每年攜帶犬貓注射狂犬病疫苗並經查寵物登記屬在養狀態，據以認定裁處。