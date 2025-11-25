台中勤益科大5學生受困電梯 自行爬出還拍片

台中勤益科大驚險一幕！5名學生搭電梯準備前往5樓上課，電梯卻在上升途中突然故障，卡在樓層中間。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





台中勤益科大驚險一幕！5名學生搭電梯準備前往5樓上課，電梯卻在上升途中突然故障，卡在樓層中間。校方維修人員接獲通報後趕到現場，以工具撬開電梯門，協助受困學生自行爬出。影片曝光後，不少人直呼「好可怕」，也擔心電梯若突然下墜怎麼辦。

維修人員一邊撬門、一邊詢問受困學生狀況，學生回應已經可以爬出，雙方確認後開始脫困動作。電梯卡在1、2樓之間，維修人員徒手扳開門，還得用腳借力，受困學生也從內側協助推開。門縫撬開後，學生們終於得以脫困，還有人忍不住拿出手機記錄驚險瞬間。第一位學生以雙手借力，直接往上跳到地面，其餘學生也依序離開。已經逃出的學生還伸手拉最後一位男同學，協助他安全上來。

廣告 廣告

有學生也說，被困在裡面時確實很害怕，雖然電梯內有求救鈴與對應程序，但仍不免緊張「如果掉下去怎麼辦？」這起事故發生在勤益科大機械工程館，24日上午10點多，5名學生搭電梯途中故障卡層，按下求救鈴後，總務處人員立即趕到，花了約10分鐘才順利讓學生脫困。

勤益科大總務長盧鴻華表示，學校與固定廠商簽訂保養合約，每月都會檢查一次。這部電梯雖然較為老舊，但平時都有依規定維護，過去比較少遇到這樣的情況。事發後，校方立即封閉電梯，禁止師生使用，隔天由廠商完成檢修、確認安全，才重新開放。

盧鴻華指出，初步研判是油氣濃度較高，導致零件卡住故障。他強調這部是油壓電梯，與鋼纜式不同，若發生狀況不會快速墜落，而是會逐漸停住，相對來說較為安全。更補充，大部分的同學和老師平常很少使用，因為它主要是貨梯，通常是需要運載物品時才會使用。

所幸電梯故障沒有造成人員受傷，學生們也順利脫困，驚魂一場落幕。

更多東森新聞報導

姊弟戀生變！ 女不滿分手闖機車行 持刀刺傷老闆

新／台中男接小孩突昏倒車上 當場無生命跡象

逢甲商圈店面「陷火海」 男碩生受困3樓驚險獲救

