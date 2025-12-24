台中勤美洲際酒店×捷安特 全台首座BIKE LOUNGE亮相

生活中心／台中報導

為呈現騎行文化與奢華旅宿的融合精神，四方共同打造全新 BIKE LOUNGE（自行車騎行廊），成為旅客啟動城市探索的第一站。（圖／翻攝畫面）

當旅行的步調從踩下第一下踏板開始，城市風景便以新的方式展開。臺中勤美洲際酒店攜手自行車文化探索館、GIANT捷安特 與旗下的「城市通勤」品牌 Momentum，共同推出跨界住房企劃《騎遇流光・Timeless Ride Encounters》，以雙輪為媒介，將文化體驗、城市移動與奢華旅宿融為一體，開創嶄新的目的地探索方式。

作為國際奢華酒店品牌，臺中勤美洲際酒店始終致力於讓旅客以更深層、更真實的方式理解所在城市。本次專案即為將文化賞析、城市移動與旅宿體驗整合為一段具有敘事性的探索旅程，使旅客能以「生活的速度」重新閱讀臺中，並以更貼近城市脈動的方式展開旅居體驗。

廣告 廣告

臺中勤美洲際酒店總經理 Eric Swanson 表示「以『目的地探索』為品牌靈魂，洲際酒店期望讓旅客透過真實而細膩的方式認識一座城市，而不僅是短暫停留。我們希望透過這次合作，讓旅客以更貼近生活的節奏探索臺中——不是匆忙掠過，而是透過 Momentum 的節奏、GIANT 的專業與自行車文化探索館的文化深度，閱讀城市的細節、故事與能量。唯有在旅程中與目的地產生真實連結，旅行才能成為難忘而富有意義的體驗。」

臺中勤美洲際酒店總經理 Eric Swanson 表示「以『目的地探索』為品牌靈魂，洲際酒店期望讓旅客透過真實而細膩的方式認識一座城市，而不僅是短暫停留。（圖／翻攝畫面）

透過與在地文化場館、風格品牌及創新單位的跨界合作，酒店持續推動「在地深化」，為國內外旅客打造具有文化深度與多元視角的城市旅行方式。

為呈現騎行文化與奢華旅宿的融合精神，四方共同打造全新 BIKE LOUNGE（自行車騎行廊），成為旅客啟動城市探索的第一站。空間以洲際酒店的設計語彙串聯騎行美學，讓旅程從抵達的瞬間便自然展開。

臺中勤美洲際酒店攜手自行車文化探索館、GIANT捷安特 與旗下的「城市通勤」品牌 Momentum，共同推出跨界住房企劃《騎遇流光・Timeless Ride Encounters》。（圖／翻攝畫面）

BIKE LOUNGE 空間亮點包括：

跨界打造的體驗區:展示 Momentum 城市電輔車款，入住旅客可透過專屬預約試乘，以優雅節奏開啟城市探索。

高質感車架展示牆:以洲際酒店的設計語彙重新詮釋自行車展示方式，使車款成為空間美學的一部分。

旅客專屬車輛收納區:提供安心便利的停放空間，符合洲際酒店細緻而周到的服務標準。

清潔與簡易維護設備:讓旅客可於旅程前後維持最佳車況，提升整體騎行體驗。

導覽資訊與城市路線推薦:結合探索館的文化內容與酒店的在地洞察，提供10公里與50公里兩款精選騎行路線。

BIKE LOUNGE 的成立，象徵臺中勤美洲際酒店將『目的地探索』從理念延伸至實際空間與體驗，讓旅客以更自在的節奏走入臺中，並從騎行的視角重新閱讀城市風景。

更多三立新聞網報導

藝伎咖啡產地被揪造假！歐客佬咖啡道歉「補償方案」1次看

訪友斷魂！19 歲男與女友自騎 女友聞撞擊聲回頭目睹斷魂心碎淚崩

台中恐怖平底鍋怪客！發酒瘋正中午闖市場揮鍋 民眾嚇壞

日月潭驚見「水怪」浮現？ 神秘巨型「長頸生物」台電出動重機具排除

