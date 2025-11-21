台中勤美草悟聖誕村啟動 浪漫雪景吸引民眾

主辦單位以超過40萬顆銀白燈泡，為草悟道打造夢幻「光之道」，整條街區在璀璨光影中閃耀，吸睛度十足。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕2025「勤美草悟聖誕村」於今(21日)傍晚正式開村，現場在點燈瞬間飄下大批銀白泡泡，宛如細雪紛飛，讓民眾一秒置身冬季雪國。許多家長帶著孩子在聖誕樹前歡呼奔跑，孩子們伸手捕捉「白雪」的畫面，在燈光照映下顯得格外夢幻，也讓整個草悟道瀰漫著溫馨的節慶氣息。周邊街廓也同步亮起試點燈，提前替街區披上浪漫雪白外衣。

勤美誠品與勤美洲際酒店、勤美術館、PARK2草悟廣場、教堂、金典綠園道等地標今年再度串連，打造延伸整個草悟道的「光之道」。主辦單位表示，今年以超過40萬顆銀白燈泡妝點街區，更首次設置高達7米的「冬日積雪耶誕樹」，整體視覺效果全面升級，已被不少網友封為「台中最強聖誕村」。

廣告 廣告

記者今(21)日晚間實地走訪，發現街邊光影柔和，拍照氛圍剛剛好，不僅少了人潮壓力，也能輕鬆取景。對於去年因人潮洶湧而苦尋拍照角度的民眾而言，今年開村前的夜晚更是不能錯過的「悠閒版浪漫」。

隨著年底將至，台中市區節慶氣氛逐漸升溫，除了市府主辦的「2025台中耶誕嘉年華」，勤美草悟聖誕村再度加入節慶戰場，預料將成為市中心最熱門的耶誕亮點。主辦單位提醒，開村後導入更多燈光、音樂與裝置藝術，讓市民搶先體驗清爽版的銀白聖誕。

主辦單位以超過40萬顆銀白燈泡，為草悟道打造夢幻「光之道」，整條街區在璀璨光影中閃耀，吸睛度十足。(記者廖耀東攝)

主辦單位以超過40萬顆銀白燈泡，為草悟道打造夢幻「光之道」，整條街區在璀璨光影中閃耀，吸睛度十足。(記者廖耀東攝)

台中勤美草悟聖誕村浪漫開村，銀白雪景吸引民眾。(記者廖耀東攝)

台中勤美草悟聖誕村浪漫開村。(記者廖耀東攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

好晃！凌晨3:43雲林古坑規模4.3地震 半夜嚇醒一票人

11月還有颱風？「天琴」最快下週生成 侵台機率曝光

勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

獨家》日本福島5縣食品全面解禁！食藥署17:00說明

