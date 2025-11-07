台中包子店老闆對女員工熊抱襲胸 法院判拘20天

台中一名包子店老闆周姓男子，今年3月在店內廚房熊抱襲胸女員工，對方不甘受辱報警提告性騷，台中地院近日判決出爐，判處拘役20日全案可上訴。

台中地方法院。（圖／資料畫面）

判決指出，周男今年3月4日上午10時許，在自己經營的包子店內，趁女員工在廚房清洗盤子時，竟從後方環抱對方並觸碰胸部，被害女子當場翻臉直接離開，事後向警方報案提告並提離職，女子還因此心理受創到醫院看身心科。

周男應訊時坦承侵犯女員工熊抱摸胸，供述過程與女員工指控內容相符，台中地檢署偵結後依違反性騷擾防治法將他起訴。案經台中地院審理，法官認為周男為滿足個人慾望，不尊重他人身體自主權，且造成被害人不安及陰影，考量他坦承犯行但未賠償和解，最後判處拘役20日、得易科罰金，全案可上訴。

廣告 廣告

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

民進黨工性騷擾防治訓練！徐國勇同台李晏榕談職場分際

王丹「強吻」男學生遭清大認定性騷擾成立！不服反告學校慘遭打臉

疑性騷女職員遭解雇心生怨恨 南韓翁持刀闖辦公室狂砍釀3重傷