白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
台中北區中央市場改建淪垃圾場 經發局：要求5月底完成清運
怪手將貨車上的垃圾鏟下，鐵皮圍籬內已經堆起一座垃圾山，台中市北區中央公有零售市場去（2025）年7月啟動拆除改建工程，結果近期附近居民發現，工地現場淪為大型垃圾堆置場，嚴重影響環境衛生。
附近居民沈先生表示，「有蒼蠅、蚊子，然後我們出入的時候就會聞到很嚴重的味道。」
實際回到現場，工地能看到各式各樣的生活垃圾，施工包商說垃圾是原先市場攤商搬遷後遺留的生活廢棄物，民眾投訴後只能把垃圾搬往工區的另一頭空地，設法遠離住宅區。
施工包商指出，「要把這些移到前面那邊，把它疊高起來再用東西蓋住，離住家遠一點。」
民代批評，中央市場拆除工程亂象頻傳，去年10月曾發生施工鷹架倒塌意外，現在又衍生廢棄物堆置，市府公共工程的工地管理形同虛設。
民進黨台中市議員陳俞融呼籲，「台中市政府立即全面清查廢棄物來源以及合法性，不能讓重大建設淪為環境跟安全的隱患。」
台中市經發局市場管理科科長蔡永福回應，「因為清運業者剛好遇到焚化爐這邊的歲修，所以目前是暫時還要再等通知才能外運出去，這塊我們目前也會再跟相關單位，再來聯繫看能不能加速外運。」
台中市經發局表示，目前合作的清運業者反映，適逢焚化爐歲修暫時無法外運，將配合拆除市場進度，將垃圾從前段工地移至後段，要求在5月底前完成清運。
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