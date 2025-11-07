台中北區宵夜必吃 永興街麻辣鴨血臭豆腐藥膳風味香辣湯頭

豆瓣搭配香醇的中藥湯頭，是屬於這間台中必吃麻辣臭豆腐店的獨特風味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台中人氣麻辣臭豆腐推薦 香辣迷人的永興街必吃美食

在台中在地人的日常生活中，想要款待自己的味蕾，又不想虧待荷包，那麼到匯集台中在地小吃的永興街覓食準沒錯。每個在地人或多或少都有屬於自己的永興街必吃美食口袋名單，而對於嗜辣、喜愛臭豆腐風味的民眾而言，北區麻辣鴨血臭豆腐【阿魯霸】或許早已成為熟悉的選擇。

人氣滿滿的台中鴨血鍋，香辣入味的豆腐成為饕客必點（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

永興街平價美食推薦 從常客到店主的創業故事

【阿魯霸麻辣鴨血臭豆腐】的主理人分享，在2020年時，自己原本只是這間永興街臭豆腐店創辦人的老友，因為對店家的獨特口味印象深刻，於是簽約加盟，在南屯開了一間分店。然而，原店長因故在2021年決定結束經營，主理人毅然決定接手，延續這份北區人氣美食的好味道。

台中藥膳風味美食 中藥湯頭與用心理念

「其實我先生本來不吃鴨血，但卻可以接受我們家的鴨血，這讓我更有信心。」主理人笑著說。憑藉超過十年的餐飲經驗，她深知天然食材與健康成分對消費者的重要性，因此堅持以中藥熬煮湯頭，僅以豆瓣提味，打造兼顧養生與美味的台中北區麻辣鴨血。對於口味與製程的堅持，也印證了這間永興街人氣小吃店的品牌精神：「用心熬湯，讓每一口都安心。」

永興街外帶美食推薦｜鴨血與豆腐吸汁飽滿，打包回家也不失風味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從宵夜爆單到加開午餐 台中深夜美食推薦

主理人回憶，剛接手【阿魯霸】時，深夜才是真正開始忙碌的主戰場，永興街宵夜時段的人潮，經常讓她手都停不下來。沒想到近兩年風向一轉，晚餐人潮開始明顯增加，甚至讓店家不得不「加班」，額外開放午餐時段。主理人笑說，秘訣其實就在於獨門的湯頭，加上這間北區高CP值美食的親民價格，再搭配彈性自由的餐點選擇，讓客人「食髓知味」，甚至拉著親友一起來品嚐。

台中永興街晚餐新選擇，香氣撲鼻的鴨血臭豆腐鍋讓人欲罷不能（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台中北區外送美食 備受好評的永興街鴨血臭豆腐

在琳瑯滿目的永興街美食選擇中，【阿魯霸麻辣鴨血臭豆腐】或許沒有最大的規模，但憑藉著中藥熬煮的湯頭與實在的定價，逐漸贏得不少食客的青睞。若你也在深夜感到飢腸轆轆，想用一碗香辣澎湃的鴨血臭豆腐暖胃，這間台中北區必吃宵夜，或許值得透過外送或親自走上一趟，細細品嚐風靡在地老饕的獨特風味。

想知道【阿魯霸】在哪裡能吃？幾點營業？有沒有外送？以下整理常見問題，帶你快速認識這間台中北區人氣小吃店。



Q1：【阿魯霸】最受歡迎的餐點是什麼？

A：許多顧客最推薦的是麻辣鴨血與臭豆腐，搭配板豆腐與凍豆腐，吸汁力強。也有人選擇直接外帶湯頭與豆腐回家享用。

Q2：【阿魯霸】的營業時間是多久？

A：星期四至星期二皆為 17:00–01:30，星期一公休。這樣的營業時段讓顧客能在晚餐與宵夜時段都享受到熱騰騰的台中必吃麻辣鴨血臭豆腐。

Q3：【阿魯霸】是否寵物友善？

A：【阿魯霸】是一間永興街寵物友善小吃店，開放毛小孩落地陪伴飼主用餐。



【阿魯霸麻辣鴨血臭豆腐】

聯絡電話：04-2236-8490

地址：台中市北區永興街226號

Google 地圖：https://rink.cc/eoq5y

官方 Facebook：https://rink.cc/cozhw

Uber Eats 平台：https://rink.cc/hwjx6

foodpanda 平台：https://rink.cc/kexpq

（最新資訊請以商家公告為準）