台中北區復古攝影棚 用底片找回影像儀式感與珍藏意義

台中復古形象照拍攝，用底片重新詮釋你的風格與故事（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

在影像泛濫的時代 《一卷寫真》打造台中復古寫真館新美學

在快門唾手可得的數位時代，越來越多人渴望一張真正值得珍藏、能說故事的照片，不只是影像，更是情感的投射。

在台中北區，一家名為一卷寫真的復古寫真館正悄悄成為許多嚮往對實體影像仍抱有浪漫執念的拍攝者們的心頭好。這裡不以效率為優先，而是將每一次拍攝視為一場關於時間與記憶的沉澱。

不同於一般制式的台中攝影工作室，一卷寫真選擇走回底片與人像攝影的本質，透過12格有限的中片幅膠卷，捕捉每一位顧客最真實的當下。

台中氛圍感寫真，從家庭合影到個人形象照，定格每一段真實狀態（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從熱愛人像到創業實踐：深耕台中人像攝影與底片精神



創辦人從大學時期起開始接觸攝影，累積超過四年經驗，逐漸專注於台中人像攝影領域。他認為攝影的魅力，不僅來自於底片所承載的質感，更在於與被攝者之間的交流與互動——那是一種能捕捉情緒、觸動心境的過程。

也正是這份信念，促使他於 2024 年正式創立一卷寫真，在台中北區攝影棚中實踐底片拍攝的儀式感。品牌不只紀錄外貌，更希望成為留下時間痕跡，保存真實情感的載體。

台中客製化寫真體驗，專業攝影師與高階器材為你量身打造（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

以底片拍攝重現情感厚度：台中底片攝影首選之一



一卷寫真主打台中底片攝影服務，結合底片、數位與拍立得三種媒材，提供多元的拍攝選擇。創辦人特別選用 Hasselblad 500C 經典底片相機 與 Fujifilm GFX 100S II 數位中片幅，以不同器材的特性，帶出各具風格的影像表現。館內採行台中復古攝影預約制度，讓每位顧客都能擁有專屬時段，沉浸在無干擾的拍攝體驗中。創辦人表示，120 膠卷只有 12 格，讓每一次快門都充滿選擇的慎重，也更能凝結真實而珍貴的情感瞬間。



此外，品牌特別採用藝術微噴技術進行影像輸出，不僅大幅提升實體照片的質感與細節層次，也強化其收藏價值。這種融合復古美學與現代輸出技術的風格，在台中復古形象照拍攝市場中別具一格，深受重視質感與品味的客層青睞。

台中底片沖洗體驗，不只拍攝，還能親手感受膠捲沖洗的過程（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從個人寫真到家庭紀錄：打造多元台中寫真服務體驗



除了個人形象照，一卷寫真也提供多樣主題服務，包括：

．台中北區個人寫真：適合希望留下自我風格紀錄者。

．台中孕婦寫真拍攝：捕捉懷孕過程中最溫柔的狀態。

．台中全家福攝影：為家庭留下珍貴合影記憶。

．台中情侶寫真攝影：紀錄兩人間真摯互動與默契。

．台中寵物寫真拍攝：也曾有客人帶著守宮與寵物犬一同入鏡。

．台中底片沖洗體驗：親身參與膠卷到影像的轉化過程。



創辦人分享：「我們期待每位來到這裡的客人，不只是來拍照，而是參與一段與自己、與親人連結的過程。」



延伸創作願景：從藝術攝影到商業攝影的新可能

隨著品牌逐步發展，一卷寫真正積極規劃更具深度的主題創作，並朝向台中藝術攝影領域發展。創辦人也透露未來可能開設台中攝影教學課程，分享底片操作與構圖思維。

在商業合作方面，一卷寫真也曾接觸台中證件照拍攝與台中北區商業攝影專案，強調即便是功能性拍攝，也能保有美感與品質的平衡。

這間小而精緻的工作室，正在台中攝影圈掀起另一種風格浪潮，將「拍照」這件事，重新拉回生活的重心。

拍照前 你可能也有過這些好奇與猶豫



Q1. 我不太會擺姿勢，也不常拍照，適合來拍底片寫真嗎？

當然可以。《一卷寫真》的拍攝流程不是制式擺拍，而是透過引導對話，讓你在自然互動中呈現最放鬆的狀態。創辦人擅長觀察人物情緒與肢體語言，引導你找到自己的節奏，不用擔心「不會拍照」，因為這裡沒有標準答案。



Q2. 拍底片是不是風險比較高？拍壞怎麼辦？

底片拍攝的特點之一，是每一張都是「現場的選擇」。雖然不像數位可以馬上回看，但這也讓拍攝變得更專注、更真實。我們會在按下快門前做好充分引導與構圖，且使用穩定可靠的器材與燈光設定，大幅降低風險。過去客戶的回饋都顯示，即使只有 12 格，也足夠拍出令人滿意的系列作品。



Q3. 如果我想拍的不只是單人，可以找朋友、家人、伴侶一起來嗎？

完全可以！工作室的空間與服務彈性支援多種組合，例如兩人情侶、母女合影、全家福、甚至是與寵物一起拍攝。只要提前告知需求，我們會依據組合規劃適合的場景、時程與引導方式。這樣的拍攝常常成為很珍貴的家庭或關係記憶。



Q4. 拍攝後多久可以收到作品？會拿到哪些東西？

拍攝結束後，底片會馬上進行沖洗、數位掃描與藝術微噴輸出，當天即可交件。我們相信慢工出細活。最終你會收到經典尺寸的實體作品、數位檔案，以及我們特別設計的收藏包裝。每一次交件，都是一份禮物，也是一段旅程的結尾。



《一卷寫真》

地址：台中市北區東成三街146號

連絡電話：0932-771-053

官方IG：https://rink.cc/n0ka4

Google地圖：https://rink.cc/yk8zd

