台中北區手工飯糰 浮誇系巨無霸飯糰裝進懷念老靈魂

台中手工飯糰推薦，在地人氣品牌，堅持現做銅板價（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

台中飯糰專賣店的起點：一段關於米飯的回憶

物價飛漲、銅板幾乎快成「古董」的年代，還有什麼能讓人用幾十元就吃到真材實料？

答案藏在台中北區早餐一級戰區的一味軒飯糰，沒有閃亮亮的裝潢，也沒有明星加持，卻能憑著一顆樸實的手工飯糰，讓這間台中飯糰專賣店在西屯路美食地圖上默默爆紅，成為許多饕客心中「最強平價早餐」。

創辦人阿軒笑著說：「我小時候每天都吃飯糰，長大後就想，那不如自己包回那個味道吧！」一句看似輕描淡寫的話，其實藏著滿滿堅持。這份「想吃回記憶裡那一味」的執念，成了北區握便當早餐一味軒飯糰的起點。於是，「一味軒」這個名字就這樣誕生。不是行銷團隊的傑作，而是「一種味道」加上「自己的名字」，組成這個真誠又接地氣的招牌。

廣告 廣告

北區巷弄美食，在地人私藏的手工飯糰小店（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

北區銅板小吃代表：吃得飽的平價幸福

在這個連蛋都漲、早餐都快吃不下手的時代，一味軒飯糰卻反其道而行——讓人用銅板價就能吃到撐肚又撐心的滿足。



他們家的飯糰可是「重量級選手」一顆超過 500 公克，份量堪比一個午餐便當，這種份量感，難怪被封為台中北區平價早餐代表。

阿軒說：「我不是要賣潮流，我只是想做出以前那種會讓人想念的飯糰。」這句話聽起來樸實，卻是一味軒飯糰的靈魂所在。沒有噱頭、沒有流行包裝，只有那份對「傳統美味」的執著，結果反而更打動人。



如今，一味軒成了許多台中人的西屯路銅板早餐固定班底。有人戲稱這是「能吃回青春的飯糰」，因為那熟悉的糯米香、油條脆、菜脯鹹，彷彿一口就能咬回學生時代的早餐時光。

這顆台中隱藏飯糰沒有浮誇外表，卻把料實實在在包進每一口（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

北區打卡美食新星：童年的味道也能很時尚



一味軒飯糰雖然沒有高級的裝潢，但在社群上卻默默爆紅，網友配文寫著：「這才叫真正的台中特色早餐！」在這個「相機先吃」的時代，阿軒用他「比手掌還大」的飯糰闖出名號，成為北區打卡美食之一。



有趣的是，一味軒飯糰從沒刻意打出「在地味」的招牌，但每一顆飯糰，卻都像是一封手寫的情書，寄給那個被米香、油條脆響和晨光喚醒的台中早晨。



阿軒說：「如果能讓人記住這個味道，我就滿足了。」這份不浮誇的堅持，或許正是一味軒能從小巷飄香到社群的原因——因為真誠的味道，永遠比濾鏡更耐看。

北區人氣早餐新勢力，一顆飯糰飽到下午不是傳說（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台中北區早午餐新勢力：用手工飯糰喚醒味蕾



雖然一味軒飯糰主打台中北區早餐市場，但因營業時間一路到中午，也意外成了不少上班族與學生心中的台中北區早午餐首選。更有熟客笑說：「這飯糰吃完直接飽到下午，根本超值。」



以份量、味道與懷舊感取勝，一味軒飯糰被不少人列入「台中手工飯糰推薦名單」。沒有花俏文案、沒有行銷噱頭，只有那份「每天都想再吃一次」的真誠。一味軒飯糰用最樸實的方式告訴台中人——早餐，其實也能有溫度。



聽說你有很多疑問？我們幫你一一解答



Q1第一次吃，有推薦口味嗎？

推薦從招牌「肉排牽絲蛋飯糰」開始，爆漿蛋＋起司＋溫體肉排，一吃就懂人氣在哪。想更澎湃？試試「豪華海陸」，肉排、吻仔魚、蔥蛋通通有。清爽派則推薦「菜脯豆干」，鹹香不膩、耐吃又飽足。



Q2除了早餐，適合當早午餐或下午點心嗎？

當然可以！因為份量夠多，很多人直接拿來當台中北區早午餐解決方案。再晚一點肚子餓，也有不少人當下午加餐。



Q3為什麼這家飯糰這麼多人推？是走傳統路線嗎？

它不是傳統路線，也不是現代網美風，而是介於中間的「有記憶、有飽足」派。老闆想重現小時候的飯糰感覺，所以很多人吃了會有一種「欸我阿嬤以前也包過這種」的熟悉感。



Q4地點方便嗎？適合外帶嗎？

店面位於台中北區西屯路美食帶上，交通方便，適合通勤族快速外帶。包裝穩固、不易散開，拿著邊走邊吃沒問題。



《一味軒飯糰》

地址：臺中市北區西屯路一段441號

連絡電話：0927-286-109

官方FB：https://rink.cc/jdy2r

官方IG：https://rink.cc/kfj8f

官方Threads：https://rink.cc/lpus9

Google地圖：https://rink.cc/rtnze

（最新資訊請以商家公告為準）