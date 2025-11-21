台中北區手工飯糰 浮誇系巨無霸飯糰裝進懷念老靈魂
美食中心/綜合報導
台中飯糰專賣店的起點：一段關於米飯的回憶
物價飛漲、銅板幾乎快成「古董」的年代，還有什麼能讓人用幾十元就吃到真材實料？
答案藏在台中北區早餐一級戰區的一味軒飯糰，沒有閃亮亮的裝潢，也沒有明星加持，卻能憑著一顆樸實的手工飯糰，讓這間台中飯糰專賣店在西屯路美食地圖上默默爆紅，成為許多饕客心中「最強平價早餐」。
創辦人阿軒笑著說：「我小時候每天都吃飯糰，長大後就想，那不如自己包回那個味道吧！」一句看似輕描淡寫的話，其實藏著滿滿堅持。這份「想吃回記憶裡那一味」的執念，成了北區握便當早餐一味軒飯糰的起點。於是，「一味軒」這個名字就這樣誕生。不是行銷團隊的傑作，而是「一種味道」加上「自己的名字」，組成這個真誠又接地氣的招牌。
北區銅板小吃代表：吃得飽的平價幸福
在這個連蛋都漲、早餐都快吃不下手的時代，一味軒飯糰卻反其道而行——讓人用銅板價就能吃到撐肚又撐心的滿足。
他們家的飯糰可是「重量級選手」一顆超過 500 公克，份量堪比一個午餐便當，這種份量感，難怪被封為台中北區平價早餐代表。
阿軒說：「我不是要賣潮流，我只是想做出以前那種會讓人想念的飯糰。」這句話聽起來樸實，卻是一味軒飯糰的靈魂所在。沒有噱頭、沒有流行包裝，只有那份對「傳統美味」的執著，結果反而更打動人。
如今，一味軒成了許多台中人的西屯路銅板早餐固定班底。有人戲稱這是「能吃回青春的飯糰」，因為那熟悉的糯米香、油條脆、菜脯鹹，彷彿一口就能咬回學生時代的早餐時光。
北區打卡美食新星：童年的味道也能很時尚
一味軒飯糰雖然沒有高級的裝潢，但在社群上卻默默爆紅，網友配文寫著：「這才叫真正的台中特色早餐！」在這個「相機先吃」的時代，阿軒用他「比手掌還大」的飯糰闖出名號，成為北區打卡美食之一。
有趣的是，一味軒飯糰從沒刻意打出「在地味」的招牌，但每一顆飯糰，卻都像是一封手寫的情書，寄給那個被米香、油條脆響和晨光喚醒的台中早晨。
阿軒說：「如果能讓人記住這個味道，我就滿足了。」這份不浮誇的堅持，或許正是一味軒能從小巷飄香到社群的原因——因為真誠的味道，永遠比濾鏡更耐看。
台中北區早午餐新勢力：用手工飯糰喚醒味蕾
雖然一味軒飯糰主打台中北區早餐市場，但因營業時間一路到中午，也意外成了不少上班族與學生心中的台中北區早午餐首選。更有熟客笑說：「這飯糰吃完直接飽到下午，根本超值。」
以份量、味道與懷舊感取勝，一味軒飯糰被不少人列入「台中手工飯糰推薦名單」。沒有花俏文案、沒有行銷噱頭，只有那份「每天都想再吃一次」的真誠。一味軒飯糰用最樸實的方式告訴台中人——早餐，其實也能有溫度。
聽說你有很多疑問？我們幫你一一解答
Q1第一次吃，有推薦口味嗎？
推薦從招牌「肉排牽絲蛋飯糰」開始，爆漿蛋＋起司＋溫體肉排，一吃就懂人氣在哪。想更澎湃？試試「豪華海陸」，肉排、吻仔魚、蔥蛋通通有。清爽派則推薦「菜脯豆干」，鹹香不膩、耐吃又飽足。
Q2除了早餐，適合當早午餐或下午點心嗎？
當然可以！因為份量夠多，很多人直接拿來當台中北區早午餐解決方案。再晚一點肚子餓，也有不少人當下午加餐。
Q3為什麼這家飯糰這麼多人推？是走傳統路線嗎？
它不是傳統路線，也不是現代網美風，而是介於中間的「有記憶、有飽足」派。老闆想重現小時候的飯糰感覺，所以很多人吃了會有一種「欸我阿嬤以前也包過這種」的熟悉感。
Q4地點方便嗎？適合外帶嗎？
店面位於台中北區西屯路美食帶上，交通方便，適合通勤族快速外帶。包裝穩固、不易散開，拿著邊走邊吃沒問題。
《一味軒飯糰》
地址：臺中市北區西屯路一段441號
連絡電話：0927-286-109
官方FB：https://rink.cc/jdy2r
官方IG：https://rink.cc/kfj8f
官方Threads：https://rink.cc/lpus9
Google地圖：https://rink.cc/rtnze
（最新資訊請以商家公告為準）
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 小時前
大溪老街「蒜香豆干」只賣四種卻賣到大排長龍！豆干、豆皮、米血，每一樣都吸飽蒜香醬汁
每次去大溪老街必買的不是老阿伯現滷豆干，而是這家蒜香豆干豆皮滷味！之前經過總是排到停車場裡面，就對這家很感興趣，後來有次趁人少買了一回，放在車上滿滿蒜香味超誇張，小孩一吃就愛上，每次來大溪老街都喊著要再買的好吃滷豆干豆皮。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 22 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯二度發聲！ 曬報案單提告自清：世界自有平衡
本刊近日獨家揭露歌手楊宗緯被鄰居指控佔用公共空間、破壞公物、家人有不當行為等，引發「惡鄰風波」。他先於19日透過微博否認指控，並強調相關糾紛源自前一屆委員因保全招標問題心生不滿，才以爆料方式報復。他昨晚（20日）再度發聲，公開報案證明單，宣布已正式提告散布不實言論者，將以法律捍衛名譽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 3 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 4 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
大陸「田徑女神」吳艷妮哭了！差0.04秒痛失全運會金牌
大陸「田徑女神」吳艷妮在全運會田徑女子100公尺跨欄決賽以12秒85奪下銀牌，僅落後金牌0.04秒，賽後情緒低落，頒獎典禮上掩面落淚。中時新聞網 ・ 4 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前