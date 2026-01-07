台中北區新店報報！超可愛的森林系轉角小店，主打酸麵包與手作早午餐，溫馨感滿分

台中｜Lollier樂里輕食咖啡

去年九月在榮華街咖啡的舊址開了一家新的輕食早午餐，身為早午餐控的強生與小吠觀望了一陣子終於來造訪囉！用餐完覺得餐點表現蠻不錯的，有推推哦～

樂里Lollier位在榮華街的轉角處，我們在聖誕節剛過的幾天來造訪，裡外可愛的聖誕裝飾都還沒撤掉。

店裡空間依舊十分迷你，算算大概不到十個座位，目前店家有開放預約，建議還是事先預約會比較不怕久候。

櫃台後方就是備餐區，對了樂里因為空間關係沒有提供洗手間，有需要上廁所的話需要另外到附近的便利商店哦。

店裡因應聖誕節裝飾了很多聖誕風格小物，真的很可愛捏～

菜單menu

菜單如下，如果想要吃比較飽的話建議點最上方二種餐盤，內容物會比較多。

煙燻早餐餐盤

對強生來說整體份量算是適中，早餐盤都有附一杯無糖冰紅茶，整體吃下來男生還算是有飽足感。

酸麵包可以選擇不同口味，不過這天烤得有太硬吃起來會稍微刮口；厚切培根口感紮實，吃起來蠻有彈性。

酪梨醬裡面有加洋蔥口味清爽，可以塗抹在酸麵包上面一起享用；另外生菜給了滿多，淋上巴薩米克醋吃起來有點酸酸的很開胃～

樂里磚壓吐司（雞肉）

磚壓吐司份量就比較少一點，比較適合小鳥胃或肚子不太餓的朋朋們～

整體風味搭配起來蠻好吃的，除了雞胸肉，還有蘋果片加生菜，各樣食材口味很平衡，起司味也很香！

熱拿鐵

一開始覺得喝起來比較偏苦。喝到後面覺得還算順口。

冰美式

豆子喝起來偏酸，比例恰當而且還蠻大杯的。

整體來說餐點表現蠻不錯的，不會有太多加工品或炸物讓我們也蠻喜歡，以大食怪的食量來說吃完大概是舒服的7分飽啦！推薦給喜歡早午餐的朋朋們可以找時間來享用看看哦～

Lollier樂里輕食咖啡

地址：臺中市北區榮華街91號

電話：0979 587 767

營業時間：10:00-17:00（公休見IG公告）

IG：https://www.instagram.com/lollier.tc/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘