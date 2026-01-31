台中北區蔬食推薦～結合畫室的文青風蔬食餐酒館，創意調味超到位！

趁著好姐妹生日一起來嚐鮮這家店名很可愛的▸OOO Cafe & Bistro◂，原來店名OOO指的是Out Of Office的簡稱，就是要給人一種脫離辦公室後的放鬆感吧！

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

OOO Cafe & Bistro位在距離科博館不遠的德化街上，開車前來的話建議在周邊停車格停好再步行過來唷。

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

環境部份比較偏向俐落的工業風，用餐區以一樓為主，二樓則是結合CMYK畫室的空間。

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

後方的空間因為有透光的蓬頂所以比較明亮，用餐氛圍很舒服，拍照起來也好看～

廣告 廣告

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

共點了三份主餐，+108升級A套餐的話有提供湯品和飲品，各自選了羅宋湯和玉米濃湯，羅宋湯有點辣辣的風味覺得還不錯，玉米濃湯中規中矩。

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

飲品選擇拿鐵和美式，咖啡都還算蠻順口的～

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

+198升級B套餐除了湯品和飲品外，還會多一份塔香椒鹽薯條，炸的剛剛好很酥脆。

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

韓式炸雞

看到外觀差點被騙，也太像真的炸雞！其實是用白花椰製作的，白花椰是整朵下去炸，外層刷上韓式甜辣醬，咬下去不會散開，可以點一盤大家一起享用。

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

Out of office 靈魂咖哩飯

好姐妹點的這道也是他們店內賣的最好的主餐之一，外觀上可以看到三個OOO的米飯，米飯粒粒分明，很適合和咖哩醬料一起享用。咖哩醬吃起來香味感十足，接近印度香料咖哩。旁邊的地瓜和茄子等時蔬給的很多還有植物肉丸，男生吃也會很過癮～

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

牛肝菌松露燉飯

一入口就知道！醬料已經充分均勻拌在每一個米粒上，松露味道濃厚，米粒也煮的恰當，不過私心希望可以吃到米心～

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

不過因為口味上偏重一些，吃到最後會稍微比較膩口，但不影響整體用餐體驗，可以吃到切碎的牛肝菌，還是很棒的一道燉飯。

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

金沙奶油義大利麵

第一次吃到這麼寬的水管麵，有搭配一些茄子，吃起來算是創意性的意大利麵。

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

寬水管麵好吃帶有Q彈口感，醬料一樣都有均勻拌在麵條上，奶味也蠻明顯的，不過金沙味道也是下的很重手！覺得調味上可以再輕爽一點比較不會覺得太厚重～

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

經典千層蛋糕

千層蛋糕的表現偏普通，千層餅皮的口感軟糊感比較重一點～

台中｜OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

這天吃下來覺得OOO Cafe & Bistro整體口味都算是挺到位的，只是如果吃習慣清淡口味的話會覺得調味下手比較重哦！就很看個人喜好了啦，最後附上完整菜單給有興趣的朋朋們參考啦～

OOO Cafe & Bistro歐歐歐蔬食餐酒館

地址：臺中市北區德化街580號

電話：0905 600 926

營業時間：11:30-15:00、17:30-21:30

IG：https://www.instagram.com/ooo_cafe_n_bistro/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘