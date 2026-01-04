台中北區質感新開幕！藏身街角的亞軍披薩店，五桌限定的美味，週末約會就選這

這陣子又有好吃的披薩店開幕啦！這家▸雲NUVOLA PIZZA◂是當代窯烤披薩專門店，師傅在2025 Caputo盃的拿玻里披薩台灣大賽拿到當代組亞軍，在脆上看到這個訊息就找了時間來吃看看～

雲NUVOLA PIZZA店面位在轉角處，剛好就是南京東富強街口公車站牌處。

內用空間大概就五桌，假日建議可以事先預約。

牆面上有著師傅參賽當時穿著的衣服和證書。

下方則是有一整排口味不同的辣醬可以搭配披薩食用。

現點現做的披薩直接窯烤後出餐，上菜速度還蠻快的。

底下就是師傅參加比賽獲得的獎盃，爬文了一下什麼是當代窯烤披薩，AI給出的回覆是Contemporary Pizza是新興的義式風格披薩，源自2000年代初的義大利，強調使用高品質麵粉（如CAPUTO）和傳統窯烤，創造出外酥內軟、口感豐富的現代義式披薩體驗。特色是餅皮輕盈有空氣感、邊緣有大片蜂巢狀氣孔，麵團經過長時間發酵更容易消化。學到了

菜單如下，披薩都是十吋大小，在比賽中獲得亞軍的披薩也能點的到！店內消費方式僅收現金，內用低消一人300元。

透明板上還有菜單以外的新口味。

千層火腿花

上方加了堅果醬奶香味很足夠，醬汁吃起來酸酸鹹鹹，搭配熟成的火腿很夠味。

點餐時店家也有說明當代風格的餅皮風格會比較鬆軟一點，果然吃起來很有蓬鬆感，有點像是麵包的口感啦！

2025-CAPUTO當代亞軍披薩

除了透抽之外披薩上面加了小茴香還有歐芹葉，底下有黃檸檬跟醋漬的水滴辣椒。

黃檸檬會增加一點苦苦的風味，加上特殊的小茴香整體口味還蠻特別的，不過也因為加了小茴香就看個人喜好了哦！

這天我們3人點了二款披薩+一份薯條份量吃起來算是剛好，整體來說還是比較習慣千層火腿花的風味，針對披薩我們是覺得偏鬆軟的口感還不錯，同樣熱愛pizza的朋朋可以前往一試囉～

雲 NUVOLA PIZZA 當代窯烤披薩專門店

地址：臺中市北區南京東路二段95號

電話：04-22380707

營業時間：11:30-14:30；17:30-21:30（週一、週二公休）

IG：https://www.instagram.com/nuvola_pizza_tw

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘