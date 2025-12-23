台中北屯傳女子墜樓 詳細死因待釐清

台中一名徐姓女子，昨晚從北屯租屋處墜樓身亡，詳細死因今天將由檢察官相驗釐清。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名徐姓女子(41歲)昨晚11點多從北屯區租屋處墜樓，消防人員獲報趕至時，徐女已經沒有呼吸心跳明顯死亡，警方初步調查，徐女是該社區的租客，卻從16樓租屋處墜樓，初步排除外力介入，不過因現場沒有留遺書，家屬也表示無疾病困擾，詳細死因今天將由檢察官相驗後釐清。

台中市消防局昨天深夜11點9分接獲警方轉報，北屯區梅川東路四段有人墜樓，立刻派遣救護人員到場，抵達時發現一名女子已經沒有呼吸心跳、明顯死亡，現場後續交由員警處理。

廣告 廣告

據了解，墜樓的是41歲的徐姓女子，是該棟大樓的租客，現場沒留遺書，也沒有疾病困擾，不確定墜樓原因，全案今天已報請檢察官相驗釐清。

【看原文連結】

更多自由時報報導

出身軍人家庭 余家昶從小講義氣助人 余母常告誡：你這樣很傻

有如軍火庫！張文落腳旅館內部曝光 單人房藏15顆汽油彈

獨家》高雄男大生轉「接力攻擊」被偵辦2次 雄檢勸誡、橋檢交保

（圖多）民眾自發到北捷隨機殺人案現場獻花悼念 1婦人在現場撕碎「小橘書」

