台中北屯區快關窗！天津路火警8店面遭殃 濃煙密布恐造成空氣汙染

台中市北屯區一處店面今（30）日上午10點多突然竄出猛烈火勢，並迅速延燒至周邊多間店家，因火場緊鄰中油加油站，情況一度相當危急。消防局獲報後緊急出動大批人車搶救，目前初步排除人員受困，仍持續全力灌救中。但因火勢猛烈延燒，濃煙密布，台中市政府也提醒北屯區周遭民眾關窗避免空汙。

台中市消防局勤務中心於上午10點16分接獲報案，指台中天津路三段與崇德路口一間傢俱行起火，立即派遣第八大隊、文昌分隊等12個單位，出動26輛各式消防車、53名消防人員趕赴現場。火勢迅速波及鄰近連鎖店家，至少8棟建築物受影響，警方同步進行交通管制，所幸目前未傳出人員傷亡。

因濃煙大量竄出，台中市政府也發布火警空汙事件快訊。環保局表示，現場風向為西風，下風處及附近區域可能出現異味，已持續監控空氣品質，並提醒敏感族群加強自我防護。

環保局也指出，濃煙已影響崇德路與天津路視線，市府相關單位已通知警方協助交管。火勢尚未撲滅前，呼籲北屯區民眾緊閉門窗，外出時配戴口罩，降低健康風險。

台中市政府下午發布空氣偵測。（圖／擷取自台中市政府網站）







