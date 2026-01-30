中央社

台中北屯天津路火警 火勢猛烈 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台中市北屯區天津路30日上午發生住宅火警，現場火勢猛烈，鐵皮幾乎被燒毀。

中央社記者蘇木春攝 115年1月30日

台中北屯天津路火警 火勢猛烈 台中市北屯區天津路30日上午發生住宅火警，現場火 勢猛烈，鐵皮幾乎被燒毀。 中央社記者蘇木春攝 115年1月30日
台中北屯天津路火警 火勢猛烈 台中市北屯區天津路30日上午發生住宅火警，現場火 勢猛烈，鐵皮幾乎被燒毀。 中央社記者蘇木春攝 115年1月30日

其他人也在看

狂砍女老師　台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人

狂砍女老師　台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人

【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控

緯來新聞網 ・ 20 小時前337則留言
警也心疼！被房東趕出門　夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞

警也心疼！被房東趕出門　夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞

最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。

鏡新聞 ・ 1 天前56則留言
屏東知名火雞肉飯徵人"沒勞健保"? 業者:5人以上才需要辦

屏東知名火雞肉飯徵人"沒勞健保"? 業者:5人以上才需要辦

南部中心／洪明生、陳芷萍 &nbsp;屏東報導屏東市民族路上一間知名的火雞肉飯，在網路上貼出徵人啟示，卻被網友爆料，沒有勞健保，而且才月休四天，疑似違反勞基法規定。業者表示，勞基法規定僱用五人以上才需要替勞工辦勞健保，而且鄉下人有些有農保，不想再保勞保，所以都是用補貼的方式來處理，至於月休四日這部份，縣府勞青處表示，會進行了解。屏東民族路上這間火雞肉飯，因火雞肉鮮嫩多汁，淋上特製雞油和醬汁，深受顧客喜愛。（圖／民視新聞）鮮嫩多汁的火雞肉飯，舖在白飯上，再淋上特製的雞油和醬汁，屏東民族路上這間火雞肉飯，靠著這一味，擄獲大批民眾的味蕾，每到用餐時刻，總是大排長龍。民眾：「點雞肉飯比較多，招牌就是雞肉，不是普通的雞肉喔。」民眾：「我住比較遠，三不五時會來買，不油又很香。」小小的餐檯裏，就有四名員工，有人負責夾菜，有人負責放上雞肉絲，各司其職，人手仍然不足，店家於是在網路上貼出徵人啟示，月薪43000，月休四天，卻遭網友爆料，沒有勞健保，開的是奴隸薪水。應徵者聽到沒有勞健保：「沒有勞健保喔，不會想吧。」民眾也是同樣看法，「不會想做吧，因為沒有勞健保，薪水四萬多塊以南部來說還可以，但沒勞健保不行。」業者解釋：「我們就補貼他們，因為他們有的就是，依附在農保或什麼之類的，他們可能也需要補助，所以他們沒有辦法轉移，所以我們也就想說我們就是，簽那個補助同意書啦。」員工：「合乎自己的需求做得開心就好了，為什麼你要這樣子po網造成社會輿論。」每到用餐時刻，總是大排長龍。（圖／民視新聞）業者說，店內工作人員大部份都是家族自己人，只有少部份是員工，依據勞工保險條例，僱用勞工5人以上才需要替員工辦理勞保，業者並無違規。但月休只有四天這部份，雖然服務業可採變型工時，但沒休的假就得給加班費，「我們員工現在基本上有4萬到6萬，我們就是基本上就是會排休，我們輪流會排休，就4到5天。」屏東縣勞青處副處長蘇淑貞：「本處將派員前往查核，僱主是否依實際的例假給予員工休假，另外針對員工加班情形亦一併釐清，若有違反將依勞基法依法裁處。」在屏東市迄立35年的名店，意外因為徵人啟示引發網路熱議，也引來縣府勞青處調查，釐清是否有違法部份。原文出處：知名火雞肉飯徵人「沒勞健保」？　業者回應了「無違規」 更多民視新聞報導任中華奧會團結基金計畫大使勉勵小選手！「男神」楊勇緯備戰巴黎大滿貫賽怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍　男子送醫前已無生命跡象慘況曝光！毒駕闖紅燈撞死老婦　男擁槍肇逃火速被逮了

民視影音 ・ 21 小時前7則留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜

徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜

[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前61則留言
「蒙特樂橄欖油」混充低價油！2年海削1500萬　北市重罰400萬

「蒙特樂橄欖油」混充低價油！2年海削1500萬　北市重罰400萬

檢調查獲北市2家公司涉嫌以低價芥花油混充橄欖油販售，不法獲利約1500萬元。台北市政府衛生局依違反食品安全衛生管理法，對融琦國際有限公司從重裁處400萬元罰鍰，並已通知各網路平台下架問題產品，截至1月28日累積下架3202瓶。

中天新聞網 ・ 20 小時前8則留言
後備軍人視同「現役軍人」他教召飆罵士官長：X你娘！觸1重罪遭法辦

後備軍人視同「現役軍人」他教召飆罵士官長：X你娘！觸1重罪遭法辦

台東蕭姓後備軍人去年接受教育召集期間，對同連副排長林姓士官長不滿，竟當眾出言以「幹X娘」等語辱罵長官，此舉觸犯陸海空軍刑法，被依法送辦。此案，檢方認為，蕭男雖為後備軍人，但依法即視同現役軍人，考量，他認罪、年紀尚輕，無相關前科，予以1年緩起訴處分，須繳納2萬元處分金。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前5則留言
台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛

台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛

新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。

中天新聞網 ・ 1 小時前1則留言
天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐

天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐

淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。

中時新聞網 ・ 19 小時前1則留言
信義草坪頭櫻花季登場 4000棵迎賓 許淑華邀您春節來南投賞花、泡湯、看燈會

信義草坪頭櫻花季登場 4000棵迎賓 許淑華邀您春節來南投賞花、泡湯、看燈會

春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」廿八日正式揭開序幕！縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許縣長邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。「信義鄉草坪頭櫻花季」啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊 ...

台灣新生報 ・ 1 天前發表留言
鄰居稱有男子宰殺幼犬　警到場他自曝是「果子狸」

鄰居稱有男子宰殺幼犬　警到場他自曝是「果子狸」

新北市 / 綜合報導 新北市新店區，民眾報警說，有一名男子在屠殺小狗。透過監視器畫面看到，光天化日之下，男子就在民宅前，拿著利器處理動物，後來警方到場，發現男子沒有屠宰行為，他從冰箱拿出一包肉品，說那是「果子狸」， 警方 通報新北市動保處，目前仍在偵查，不過，獵捕野生動物已經違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬罰金！！ 原始連結

華視影音 ・ 1 小時前發表留言
最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫

最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫

即時中心／劉朝陽報導台中市大雅區龍善二街今（29）日上午8時許發生持刀傷人事件，一名67歲女子不明原因遭人持利器攻擊，頸部留下約10公分刀傷。消防隊接獲報案後迅速趕到現場，為傷者包紮並送醫治療。警方正調閱附近監視器畫面，釐清嫌犯是否隨機攻擊或認識被害人，全力追緝凶嫌。警方指出，台中市大雅區龍善二街今日上午8時07分發生攻擊事件，年約60多歲女子遭人持刀攻擊，頸部受有10公分刀傷，所幸人意識清楚；醫師指出，頸部的傷口很深，另左臂、背部、額頭也有刀傷，總共八個刀傷。案發當下附近民眾表示，受傷婦人要前往籃球場跳廣場舞，而附近有年輕人時常會來將音樂切掉，雙方可能因此發生爭執釀禍。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫 更多民視新聞報導起飛12分鐘即失聯　哥倫比亞國營航空客機墜毀釀15死LIVE／國造潛艦關鍵一步！海鯤號首度潛航測試「下潛50公尺」　高雄港現場直擊從豬瘟到禽流感再失守？王浩宇重批盧秀燕「台中到底搞什麼鬼」

民視影音 ・ 1 天前1則留言
大聲公男亂喊「醫護害死弟弟」判罰12萬！疾管署、北榮都曾受害

大聲公男亂喊「醫護害死弟弟」判罰12萬！疾管署、北榮都曾受害

「新光醫院院長侯勝茂出來，你害死我的弟弟！」一名洗腎男子去年持大聲公在新光醫院外不斷廣播，近期遭法院判處拘役4個月，易科罰金12萬元，該病患多次希望私下和解，但院方基於醫療暴力零容忍原則，堅持不和解，未來只要對醫護工作環境造成威脅，絕對不會寬貸。

中天新聞網 ・ 21 小時前發表留言
橄欖油爆「混充低價油」！北市重罰400萬

橄欖油爆「混充低價油」！北市重罰400萬

[NOWnews今日新聞]北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。衛生局說明，依照食安法裁處融琦公司...

今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前9則留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀

照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀

日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。

鏡報 ・ 1 天前2則留言
偷高爾夫球桿吃飽忘了帶走! 竊賊回餐廳拿被逮

偷高爾夫球桿吃飽忘了帶走! 竊賊回餐廳拿被逮

南部中心／莊順發、呂彥頡 &nbsp; 高雄報導高雄市一名男子騎UBIKE到捷運站，卻將高爾夫球桿忘在車籃中忘記拿，結果遭人拿走企圖變賣，沒想到嫌犯拿著球桿去吃飯後也忘了拿走，直到到餐取回，而警方是調閱沿路監視器後，將竊嫌逮捕同時找回球桿，被害人大讚員警鍥而不捨，讓他的球桿失而復得。竊賊偷走球桿去吃飯忘記帶走，隔天返回取遭警掌握逮捕。（圖／民視新聞）男子騎著UBIKE抵達捷運站前，慢慢將車牽到租借機台停放之後，拿著背包就離開，但他卻忘了自己的桿爾夫球推桿，還放在前方置物籃內，過沒多久，一名男子經過看到球桿，不話不說就直接拿走，儘管男子很快返回尋找，但球桿已經不見蹤影。球桿遺失者郭先生：「我以為是有可能掉在馬路上，我還在這邊繞兩三圈在找。」嫌犯拿著球桿打算當作廢鐵變賣，但正值中午用餐時刻，於是他先走到附近一家餐廳用餐，只是萬萬沒想到，酒足飯飽後，他忘了有球桿這回事，直到隔天想起才回到餐廳取回，而這也成為逮人的最佳證據。高市警前金分駐所長尤明賜：「嫌疑人莊男取走（球桿）全案將依，侵占遺失物罪嫌函送地檢署偵辦，並依規定發還遺失物給郭民。」郭姓男子說，當時他就是這樣把推桿放著就離開，非常感謝警方的協助，讓球桿可以失而復得。球桿遺失者郭先生：「找這麼多的監視器而且要很用心，又契而不捨很感動從來沒有這種感覺。」韓國女子遊高雄旗津，先丟手機後護照也不見，員警細心一一尋回。（圖／翻攝照片）另外，有韓國籍女子到旗津遊玩丟了手機，緊急跑到派出所求救，員警利用GPS定位帶著她四處尋找，最終在一處草叢內發現，讓她破涕為笑，不過就在將她帶回派出所準備要登記身分時，她又找不到自己的護照，所幸在警車上發現她遺留的護照，員警也開玩笑的說連續兩次囉，下次要多注意一點。不論是契而不捨的調閱監視器找回球桿，還是細心陪伴的尋回手機以及護照，只能說我們的波麗士大人，真的是又專業、又暖心。原文出處：你累了嗎？球桿忘在置物籃遭竊 小偷吃飽也忘了拿 更多民視新聞報導豐原蛋雞場爆發禽流感　中市府：完成消毒並依法撲殺差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」　國稅局不採信

民視影音 ・ 1 天前1則留言
25歲學霸台64遭輾斃　「關鍵音檔」證明運將曾下車

25歲學霸台64遭輾斃　「關鍵音檔」證明運將曾下車

溫姓替代役男25日凌晨在台64線遭4車輾過慘死，警方已列為重大刑案偵辦，運將林男的行車紀錄器錄下開關門聲音，疑為死者下車後林男曾開門下車查看，成為警方偵辦重點。

中天新聞網 ・ 1 天前2則留言
蘆洲悚追殺！　「不甩保護令」家暴翁砍前妻.女兒3傷

蘆洲悚追殺！　「不甩保護令」家暴翁砍前妻.女兒3傷

新北市 / 綜合報導 新北市蘆洲區長安街，爆發一起嚴重家暴案件，70歲的老翁因為家庭瑣事，與前妻爆發爭吵，居然持利器及鈍器攻擊前妻和兩個女兒，造成三人受傷。據了解，老翁有多次家暴紀錄，這次警方也將建請檢察官「聲請羈押」，防止後續發生更嚴重的家庭悲劇。寧靜的巷弄，傳出淒厲的尖叫聲，母女3人死命往前跑，其中一人腿軟到跌倒在地，男子馬上衝上前攻擊，一點也不留情。目擊民眾說：「叫警察叫警察，她有流血耶。」隔著一條巷道，男子持利器罵個不停，女子則是看起來相當驚恐，不斷哭泣，沒多久救護車來了，女子身上全是傷，衣服沾滿血跡，傷人的男子坐在一旁，連鄰居都看不下去。鄰居說：「怎有你這種爸爸。」事件發生在昨(28)日晚間11點多，新北市蘆洲區，原來這四人之前是一家人，男子不滿前妻之前，聲請保護令，還要送他去治療等家庭瑣事，吵了起來，氣得拿榔頭等工具，攻擊前妻和兩個女兒，母女身上多處咬傷撕裂傷，以及鈍挫傷，而這已是105年至今第5次家暴。民眾說：「我只聽到一個人，在一直罵一個女的，女的一直跟他說我錯了請你原諒我，一直跟他道歉。」看到警察來，男子馬上裝乖，但前妻和兩個女兒，早已傷痕累累，蘆洲分局延平所所長忻厚成說：「經快打警力到場後立即壓制犯嫌，並協助傷者送醫，經查為男子疑似與家人發生口角後，手持武器攻擊家人。」警方到場帶離男子，並依家暴殺人未遂傷害，違反保護令等罪送辦，也將建請檢察官聲請羈押，防範更嚴重的家庭悲劇上演。 原始連結

華視影音 ・ 23 小時前1則留言
報應來了！砍台中土風舞老師8刀　凶嫌國道車禍「雙腿斷」

報應來了！砍台中土風舞老師8刀　凶嫌國道車禍「雙腿斷」

即時中心／劉朝陽、魏熙芸報導台中市大雅區今（29）日上午驚傳持刀攻擊案，一名李姓土風舞女老師在三和公園跳舞時，疑因音樂聲響引發爭執，遭一名男子持刀猛砍8刀，留下長達10公分的傷痕，倒地痛苦不已，隨即被送醫急救。台中一名土風舞女老師在公園跳舞時，疑似因為音樂聲響問題，遭凶嫌持刀猛砍8刀。（圖／警方提供）事件地點位於大雅區龍善二街193巷，據了解，李老師過去也曾遭人攻擊，原因同樣是有人認為她運動聲音過大，當時曾有人徒手勒脖子，但事後對方道歉，李老師選擇不追究。至於今日砍人男子是否與過去同一人，警方仍待進一步釐清。砍人嫌犯倒臥國道　雙腿骨折送醫治療令人關注的是，稍早警方接獲通報，國道一號大雅路段發生男子倒臥車禍意外，疑似撞斷雙腿且意識模糊。警方經查發現，該男子正是涉嫌砍人的凶嫌，已緊急送往中港澄清醫院治療，後續將持續釐清案發經過。國道公路警察局第三公路警察大隊指出，今（29）日上午9時14分，國道1號北向174.9公里，台中市西屯路段發生事故，一名男子不明原因行走至路肩輔助車道時，遭後方一名38歲陳男駕駛之自小客車撞擊，現場於9時54分排除，恢復全線通車。本件事故造成該名行人腳部骨折送醫救治，而駕駛人酒測值為0。有關肇事經過及肇因研判，正在調查釐清中。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／報應來了！砍台中土風舞老師8刀　凶嫌國道車禍「雙腿斷」 更多民視新聞報導賴清德大讚卓揆政績想推選台北市長？民進黨團回應了鋒面週六報到！北台灣先轉雨　中部、花東晚間加入降雨行列國民黨喊新監察院長要超越黨派　綠委開嗆：李鴻鈞不是你們的人？

民視影音 ・ 23 小時前2則留言
台南命案！不滿鄰「盥洗聲」？　廚師持利器刺殺自首

台南命案！不滿鄰「盥洗聲」？　廚師持利器刺殺自首

台南市 / 綜合報導 台南新市區永福街驚傳凶殺命案！一名王姓廚師與隔壁蘇姓鄰居，長期因生活習慣不睦，早有嫌隙，今(29)日凌晨，又爆發爭執，一氣之下，廚師返回住處，持利器將對方殺害，第一時間他呆坐走廊，直到一小時後才報案自首，說自己殺人了，事後嫌犯供稱，是對方在深夜盥洗，聲音影響到睡眠才犯案，目前全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。頭低到不能再低，被警方上銬逮捕，因為他涉嫌殺害鄰居。現場拉起封鎖線，鑑識小組來回蒐證，檢警更在屋內尋獲的空酒瓶。記者VS.鑑識小組說：「他喝這瓶嗎，對，是喝一整瓶嗎，我不知道喝多少。」寧靜的社區湧入大批檢警，驚動不少住戶。房東說：「他在裡面洗澡，洗完出來外面打架。」其他租客說：「都是血都在那個浴廁外面，就是有乒乒乓乓，就是罵三字經。」55歲的王姓男子和42歲的蘇姓鄰居，長期因為生活習慣不同，爭吵多次，早有嫌隙，這回凌晨，被害人洗澡聲響引發對方不滿，兩人在走廊爭吵，接著王姓男子一氣之下，返回屋內持利器出來，將他殺害。其他租客說：「他有打電話自首，就是說他殺人。」在小吃店擔任廚工的凶嫌，宣稱半年多來，不滿睡眠遭影響，29日深夜飲酒後才會情緒失控，自知闖禍了，他呆坐現場，約1小時後自行報案自首坦承殺人。被害人在南科打零工，獨自租屋在外，少與親戚聯繫，這回傳出噩耗，親友接到消息趕赴殯儀館早已哭紅雙眼。台南善化分局副分局長廖信智說：「本分局依殺人罪嫌報請台南地檢署偵辦。」凶嫌殘忍殺害鄰居，現在被警方依現行犯逮捕，後續也要進一步釐清背後真正動機。 原始連結

華視影音 ・ 17 小時前發表留言
頂大生遭丟包台64慘死！　檢警找到路過騎士改列重大刑案

頂大生遭丟包台64慘死！　檢警找到路過騎士改列重大刑案

一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，疑似惹怒司機，當場被丟包在台64快速道路上，最終遭4車輾過身亡，檢警目前將此案改列為「重大刑案」，同時也找到一名事發前1分鐘路過案發地點的重機騎士。

中天新聞網 ・ 1 天前6則留言