台中北屯女駕駛疑闖紅燈連撞2輛機車！ 釀1死1傷

台中市北屯區昌平路與山西路口今（10）日晚間發生一起死亡車禍，36歲林姓女子駕駛自小客車行經路口時，疑似闖紅燈與兩輛機車發生激烈碰撞，造成62歲江姓騎士重傷不治，49歲劉姓騎士多處擦挫傷。警方初步調查後，全案將依過失致死罪方向偵辦。

第五警分局在晚間6時許接獲報案，轄區內昌平路與山西路口發生交通事故。據了解，林女當時沿山西路北向行駛，行經路口時不明原因與沿昌平路直行的江姓、劉姓機車騎士發生碰撞。兩名機車騎士遭強大力量拋飛倒地，江男當場意識不清，狀況相當危急，劉男則仍保持清醒。

救護人員到場時，江男已無呼吸心跳，失去生命跡象。兩名傷者隨即被送往中國醫藥大學附設醫院急救，江男經搶救後仍宣告不治，警方已報請檢察官指揮相驗。劉男則因全身多處擦挫傷，目前仍在醫院接受治療。

警方到場後對林女與劉男進行酒測，兩人均未檢出酒精反應。江男因傷勢過重無法施測，警方已請示檢察官實施抽血檢驗。詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清，以還原事發經過。

