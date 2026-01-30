台中北屯惡火「一條龍延燒8店面」！鄰近加油站緊急斷油撤離
台中市北屯區今（30）日上午驚傳嚴重火災，位於天津路三段與崇德路口的一處住商混合區，上午10時許突然狂冒濃煙，火勢在短時間內迅速失控。由於現場多為鐵皮構造建物，且內部堆放大量家具、寢具等易燃物，烈焰迅速延燒，造成整排至少8間店面陷入火海，包括家具行、髮廊及服飾店均受波及，警消正全力搶救中。
台中市消防局獲報後，立即派遣包括第八大隊、文昌分隊在內共12個單位，出動26輛消防車及53名警消趕赴現場。由於起火點緊鄰兩間加油站，情況一度危急。加油站業者在第一時間啟動緊急應變，立即切斷輸油管線、撤離員工，消防員則在加油站周邊佈置多條水線防護，構築防火牆，防止火勢向儲油槽蔓延。
台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光
台中市北屯區天津路、崇德路今（30）日上午10點多驚傳火警，包括寢具店、髮廊等多棟房屋不明原因起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄；消防局獲報後立即派遣消防車37輛、消防人員79名到場處理，目前統計包含火燒商場及倉庫共8戶，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市消防局表示，今（30）日上午10時16分受理北屯區天津路三段火警案件，派遣第八大隊、轄區文昌分隊等共計19個單位，出動各式消防車37輛、消防人員79名。消防局指出，目前統計共8戶（商場及倉庫）受到火災波及，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。
