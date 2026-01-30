台中北屯惡火「一條龍延燒8店面」！鄰近加油站緊急斷油撤離。讀者提供

台中市北屯區今（30）日上午驚傳嚴重火災，位於天津路三段與崇德路口的一處住商混合區，上午10時許突然狂冒濃煙，火勢在短時間內迅速失控。由於現場多為鐵皮構造建物，且內部堆放大量家具、寢具等易燃物，烈焰迅速延燒，造成整排至少8間店面陷入火海，包括家具行、髮廊及服飾店均受波及，警消正全力搶救中。

台中市消防局獲報後，立即派遣包括第八大隊、文昌分隊在內共12個單位，出動26輛消防車及53名警消趕赴現場。由於起火點緊鄰兩間加油站，情況一度危急。加油站業者在第一時間啟動緊急應變，立即切斷輸油管線、撤離員工，消防員則在加油站周邊佈置多條水線防護，構築防火牆，防止火勢向儲油槽蔓延。

台中北屯家具行大火，因鄰近加油站引發恐慌。



