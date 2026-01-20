台中北屯有12人要選議員 何欣純師弟挑戰盧秀燕本命區

〔記者黃旭磊／台中報導〕北屯區人口超過31萬7千人，是台中人口最多行政區，現有議員6席可望因人口增加增至7席，民進黨新潮流陳信秀今天(20日)在選區掛起看板，稱要「回收藍營的候選人」，目前綠營包括現任有3人表態參選，藍營包括現任有6人，加上民眾黨3人表態，至少有12人有意選議員，地方直呼「參選爆炸」。

陳信秀今天開始在北屯街道，陸續掛上17面看板，由於台中市長盧秀燕歷任省議員、立委都在北區、北屯，此區被稱為「本命區」，現有議員藍4席、綠2席，藍大於綠，陳信秀說，「市長一連串換腔走板的施政，市民會準備好回收藍營的候選人。」

北屯區藍綠白陣營，至少有12人表態選議員。綠營方面，民進黨台中市黨部主委許木桂說，北屯確定提名3席參選議員，有1席婦女保障名額，現任議員謝家宜，及曾朝榮兒子曾咨耀都會參選，另一席尚未確定，預計馬年農曆過年前，2月4至10日辦理登記，後續決定是否要初選。

藍營方面6人，包括現任現任沈佑蓮、賴順仁爭取連任，曾任江啟臣助理的許育璿、前盧秀燕助理吳宗學都已掛出拜年看板，工策會前副總幹事顏建程及仁和里長張永漢也爭取出線。

白營方面3人，民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇，貼出與江啟臣拿「馬上幸褔」春聯，民眾黨前黨部副主委邱于珊、中央委員許瑞宏也都爭取出線，台中黨部主委陳清龍稱將提名1人參選。

陳信秀今起在北屯掛出參選看板。(記者黃旭磊攝)

