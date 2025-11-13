台中北屯東山路水電行突起火 全面燃燒濃煙狂竄

台中市北屯區東山路一段一間水電行昨日發生火警，火場濃煙狂竄，消防人員拉水線灌救。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市北屯區東山路一段的一間水電行十三日發生火警，陣陣濃煙狂竄，整條街瀰漫刺鼻焦味，情況一度相當驚險，消防人員趕抵現場時，一樓已全面燃燒，幸屋內無人受傷受困，火勢在二十分鐘內撲滅，現場僅燈具及雜物起火燃燒，詳細的起火原因待後續釐清。

台中市消防局昨日上午九時四十分接獲報案，立即派遣第八大隊與北屯分隊等共五個單位、出動消防車十七輛、消防人員三十七名趕往現場，由副大隊長沈建民擔任指揮官，現場建物為七層樓鋼筋混凝土構造建築物，一樓竄出濃煙，店內雜物堆放密集導致火勢迅速延燒。

消防人員不敢大意，第一時間以水線全力壓制火勢，所幸在九時五十九分撲滅，經初步調查，燃燒面積約二十平方公尺，無人員傷亡，牆面與店面外觀被燻得焦黑，消防人員持續火場清理與火調採證，起火原因仍待鑑定。