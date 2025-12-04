台中北屯機械車位壓死1歲童 檢方揪「要命疏失」起訴保養業者、承租戶

2025年7月19日，台中市北屯區發生機械停車位夾死1歲男童事故。讀者提供



台中市北屯區今年7月發生社區大樓機械車位突然啟動，導致1歲幼童遭車輛壓死的事故。檢方經過調查認定，余姓車位承租人操作設備未注意，而陳姓保養業者不僅沒設緊急停止按鈕，亦未設置反射鏡、閉路電視、感應元件等協助駕駛目視的安全設備，依過失致死罪嫌將兩人起訴。

台中地檢起訴書指出，7月19日晚間6時28分劉男駕駛小客車搭載1歲3個月大男童，進入案發地下停車場5號機械停車位，車輛停妥後開啟駕駛座車門，再至後座抱起男童站立於5號機械車位停車板上。

廣告 廣告

此時，余姓機械停車位承租人以「倒車」方式進入汽車升降梯，並按下B1鈕後，升降梯尚未降至B1地面狀態下，隨即按下4號停車位操控鈕，致5號機械停車位開始下降。

2025年7月19日，台中市北屯區發生機械停車位夾死1歲男童事故。讀者提供

劉男車輛因此側翻，余姓承租人雖聽聞呼救聲，但因汽車升降梯上操作盤欠缺緊急停止按鈕，過程中男童滑落至5號停車位底板，而遭翻落車輛壓中頭部致死。

檢方查出，除了余姓承租人操作涉疏失之外，陳男為機電公司負責人，自2011年起，受該大樓委託負責地下室汽車升降梯及機械停車位維護保養工作。

檢方認為，機電業者應將操作盤，設置於目視可確認人員及車輛安全出入安全位置，或應設置反射鏡、閉路電視、感應元件等設備，且操作盤上及停車位應設有緊急停止按鈕，然而，陳男都沒有設置相關安全設備。

檢方偵辦後，認定陳姓負責人與余姓承租人，涉犯刑法過失致死罪，12月2日依法起訴。

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

詭異！時速破百自撞電桿 男駕駛下車「頸噴血、手握刀」命危

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工