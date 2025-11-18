台中北屯死亡車禍 女騎士載同事遭物流車碾壓車底喪命 1死1重傷

20251118古姓女機車騎士今天清晨被捲進大貨車底下，消防人員準備救人，惜仍不治。警方提供

34歲古姓女子今天清晨6時許，載著羅姓女同事準備上班，直行經過台中市北屯區松竹路1段520巷口時，因梁姓男子駕駛的大貨車突然右轉，機車當場遭劇烈碰撞，並捲入車底。巨大車體碾壓之下，古女頭部受到重創、變形，救出時已明顯死亡，後座的羅女則受多處撕裂傷，由救護人員送往醫院治療，所幸意識清楚。

台中市警局第5警分局表示，事故發生後，消防局派遣多個單位到場支援，利用氣動式頂舉器將兩名女性從車底救出，但仍無法挽回古女性命。羅女身上多處受傷，包括眼部擦傷，目前仍在醫院觀察。

駕駛肇事物流車的司機梁男（46歲）在現場接受酒測，結果為零；他向警方辯稱，右轉時「完全沒看到機車」，是感覺車輛異常晃動才下車查看，發現自己壓到人。警方已著手調閱周邊監視器和行車紀錄器，並報請檢察官相驗古女遺體，後續將依過失致死罪進一步偵辦。

警方也提醒，用路人無論直行或轉彎，都應在路口減速、注意視線死角，避免類似悲劇再次發生。



