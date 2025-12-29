台中北屯清潔隊涉貪案 起訴24人

台中地檢署偵辦北屯區清潔隊張姓隊員等9人協助業者非法清運廢棄物，收受賄款及圖利金額共計283萬4100元；偵結將涉案24人起訴。（本報資料照片）

台中市環保局北屯區清潔隊張姓隊員等9人，涉嫌向多家業者收取共計201萬餘元賄款，並以自用小貨車與清潔隊垃圾車對接方式，非法清運業者廢棄物；檢方偵結，將清潔隊員及業者共24人依貪汙等罪起訴。

檢廉調查，張姓男子等9人是台中市環保局北屯區清潔隊員，張男是任職10多年的資深隊員，民國113年5月因非法清運廢棄物遭解雇。110年至113年8月間，張男利用自身在清潔隊的影響力，竟夥同隊上同事，向13名業者收取200萬4100元賄款，再由張男分贓給其他同事；其中一名陳姓清潔隊員，另與余姓業者達成1萬3000元賄款約定，協助清運。

110年至113年8月間，張男先與13家業者協議收費金額，根據當天清潔隊的輪值排班情形，由張男安排清潔隊員或自行聘用的陳男等2人，利用小貨車載運廢棄物，停放至大台中環保市場、中科活力羽球館或業者約定的地點，再與清潔隊的垃圾車對接，藉此方式非法清運廢棄物。

檢方在今年9月4日及10月31日間，指揮廉政署中部地區調查組等單位持搜索票至北屯區清潔隊及涉案被告住居、辦公處所共60處執行搜索，並向地院聲押禁見張男等3人獲准。檢方偵辦後，將張男等清潔隊員及業者共24人依貪汙、廢棄物清理法等罪起訴。