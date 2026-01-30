台中北屯火警鄰近加油站一度危急 8戶受燒無人傷亡

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中北屯區有多處店面今天上午發生火警，消防局獲報到場搶救，因火勢猛烈延燒，共有8戶受燒，火場因鄰近加油站情況一度危急，經搶救火勢已控制、無人傷亡，火警原因待調查釐清。

台中市消防局今天上午10時16分獲報，北屯區崇德路與天津路口，有多戶發生火警，立即派員到場搶救。

中市消防局第八救災救護大隊副大隊長林文榮接受媒體聯訪時表示，到場時家具店等多戶已全面燃燒，大部分屬鐵皮構造，且堆放大量可燃物，因輻射回饋效應造成火勢猛烈，出動39輛消防救護車、82名消防員到場搶救，初步勘查無人員受困受傷，火勢於近中午12時控制，正進行殘火處理。

因火場鄰近加油站，林文榮說，初步到場的指揮官有回報，加油站離起火物很近，就有部署多線水線在加油站進行防護，目前加油站安全，會持續觀察。

至於有民眾質疑搶救水源不足，林文榮說明，沒有水源不足的情形，因人員都有入室搶救射水，因此會減少外圍的水線，目前水源都是足夠的。火警初步統計有8戶受燒，詳細起火原因待火調人員調查釐清。（編輯：龍柏安）1150130