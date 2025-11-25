台中北屯瓦斯外洩 廠商挖路樹挖斷瓦斯管線

台中市北屯區山西路二段昨日下午廠商進行路樹挖除工程時，不慎挖斷瓦斯管線，造成瓦斯外洩。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市北屯區山西路二段二十五日下午四時多，廠商在現場施工，不慎挖斷管線，造成瓦斯外洩，台中市消防局獲報到場以水線防護中，台中市第五警分局並派員在榮德路與山西路口進行交通管制，無立即危害，天然瓦斯公司也到場處理中。

台中市消防局表示，文昌分隊獲報後趕到現場，發現是施工不慎挖斷管線，導致瓦斯洩漏，出動人車以水線防護，並無立即危害。

警方表示，獲報後隨即派員到現場警戒，榮德路與山西路口已進行交通管制；天然瓦斯公司也派員到場處理中，至於是為控斷管線，目前還在了解中。

據了解，廠商在處理路樹挖除工程，過程中挖斷欣欣天然瓦斯管線，現場無人員傷亡。下午五時五分，瓦斯關閉，狀況已解除。