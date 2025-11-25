中部中心／張喬羿、蔡枘埏

台中市北屯區山西路，發生驚險意外！25日下午4點多，有施工包商在進行移樹工程時，不慎挖斷管線，導致瓦斯洩漏，附近區域都是瓦斯味，警消獲報到場，立即佈水線防護、警戒，而瓦斯公司也立即到場關閉。

機具對著人行道，不斷挖呀挖，但突然轟隆一聲，挖斷管線，瞬間冒出大量煙霧，一旁工人四散逃命

台中北屯疑施工不慎「挖破瓦斯管線」 地底竄大量濃煙！工人四散逃命

台中北屯疑施工不慎"挖破瓦斯管線" 地底竄大量濃煙（圖／翻攝畫面）

白色煙霧，伴隨著濃烈刺鼻氣味，不斷向上竄升，25日下午4點多，台中市北屯區山西路上，有廠商在進行路樹挖除工程，不慎挖斷管線，導致天然瓦斯外洩。

民眾：「就在人行道移樹，他們要移樹移到別的地方去，施工的時候可能沒注意到就挖破，然後就整個噴出來，噴了大概十來分，大概噴了有兩樓高有哦。」

四平消防分隊小隊長李郁昇：「可能施工原因造成有瓦斯洩漏，因為那（人行道）裡面有不動產公司，所以我們請人員，都疏散到相對安全區域。」

台中北屯疑施工不慎「挖破瓦斯管線」 地底竄大量濃煙！工人四散逃命

北屯疑施工不慎"挖破瓦斯管線" 警消佈水線.交通管制防護（圖／民視新聞）

消防隊迅速趕到現場，隨即佈水線防護，警方進行交通管制，無立即危害，傍晚下午5點多，瓦斯關閉，狀況解除，無人傷亡。

