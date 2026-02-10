台中北屯羊肉爐新風格 蔬菜湯底溫體羊 清甜鮮嫩成話題

尋找台中清湯火鍋推薦店家？這家主打蔬菜湯底、養身不油膩，適合全年享用（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

回到初心的第一鍋湯 打造台中羊肉爐品牌的起點

在重口味當道的火鍋市場中，有人選擇反其道而行，用一鍋不油不膩的台中蔬菜羊肉爐，走出一條「清爽系溫補」的新路線打動挑剔的味蕾。

這家位於台中北屯區的阿誌蔬菜羊肉爐，以「健康、原味、真食材」為品牌理念，用滿滿蔬菜熬出的湯頭，打動了無數追求自然飲食的老饕與家庭客。從台北餐飲業打拼多年後，阿誌老闆決定回到家鄉台中，在北屯區開創屬於自己的品牌。他笑說：「我只是想把小時候記得的那一鍋湯，做給更多人喝喝看。」這樣的想法，成了《阿誌蔬菜羊肉爐》這個台中羊肉爐品牌的起點。



與傳統重口味羊肉爐不同，阿誌蔬菜羊肉爐主打以大量新鮮蔬菜熬湯，搭配每日現宰的台中溫體羊，呈現出清爽、不油膩、暖心又順口的風味。

北屯聚餐鍋物餐廳，主打本土溫體羊肉，風味清爽又不膩口（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

清甜湯底背後的堅持 台中蔬菜羊肉爐的用心



「我不想開一家華而不實的餐廳，我想做一家記得住味道的店。」這句話，是阿誌老闆對自己的承諾，也是阿誌蔬菜羊肉爐品牌的核心信念。店名中的「誌」字，不只是創辦人的名字，更象徵著一份「記錄與堅持」的精神。阿誌深信，美味的根本在於真誠與用心，因此他每天親自把關食材，堅持湯頭只以新鮮蔬菜與羊骨慢火熬製，讓每一口都能喝出自然清甜的層次。



這樣的堅持，讓阿誌蔬菜羊肉爐在眾多台中羊肉爐品牌中脫穎而出，成為許多饕客心中台中蔬菜羊肉爐的代名詞。不論是注重健康飲食的族群，或是尋找適合家庭聚餐的溫馨空間，阿誌都希望用最單純的食材，傳遞最真摯的暖意。

台中羊肉料理推薦，在地人激推的必吃清爽系火鍋店（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從產地到餐桌的透明新鮮 台中溫體羊火鍋的真材實料

阿誌堅持使用當天清晨現宰的在地溫體羊，這是阿誌蔬菜羊肉爐最引以為傲的核心之一。新鮮羊肉本身帶有自然清甜，不需過多調味，只要以蔬菜與羊骨慢火熬煮，湯頭便能層層堆疊出細緻風味，入口清爽卻餘韻深長。這份對食材來源與料理細節的講究，也讓這家餐廳逐漸成為在地人心中的北屯鍋物推薦與台中溫體羊火鍋代表之一。



阿誌相信：「懂得好味道的人，自然會來。」正因這份樸實又堅定的信念，吸引了越來越多對食材品質講究、追求無負擔飲食的顧客上門。他們不只是為了一碗羊湯而來，更是為了那份讓人安心的真誠與初衷。

台中火鍋快炒店，主打溫體羊肉，結合清湯鍋物與經典熱炒的雙享選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

溫柔慢火中寫下品牌故事 北屯家庭聚餐餐廳的人情味



阿誌蔬菜羊肉爐座落在交通方便的北屯區，不論是小聚或家族聚餐都相當適合。作為一間北屯家庭聚餐餐廳，阿誌沒有急著拓展或搞話題，只希望慢慢把菜做好，把客人照顧好。他說：「跟燉湯一樣，火不急，味道才會出來。」



如今，在這張熱鬧的北屯美食地圖上，阿誌蔬菜羊肉爐用一鍋鍋清爽暖湯，寫下屬於自己的篇章，也為台中羊肉爐注入新的健康風味。無論是想冬令進補，還是尋找一處能安心用餐的台中健康火鍋，《阿誌》都成為懂吃的人心中最自然、最溫暖的那個選擇。



延伸閱讀 阿誌蔬菜羊肉爐 Q&A 營業資訊、特色湯頭、推薦理由一次看



Q1：什麼是「蔬菜羊肉爐」？跟傳統羊肉爐有什麼不同？

蔬菜羊肉爐是指以大量新鮮蔬菜為基底熬煮湯頭，不加藥膳或重調味，主打自然清甜、不油膩。相較傳統紅燒口味，這種做法更符合台中清爽火鍋推薦的趨勢，也吸引喜歡無負擔飲食的族群。



Q2：那碗讓人記住的湯，為什麼能做到鮮香又清甜？

關鍵在於選用當天現宰的台灣溫體羊肉，肉質新鮮無腥味，搭配蔬菜湯底，不需藥膳壓味也能自然提鮮。這也是為何它成為不少初訪者重新認識羊肉的第一站。



Q3：為什麼會選擇在台中北屯開店？

創辦人希望將這樣的清爽湯頭與細火慢燉精神，帶回熟悉的城市。北屯生活步調剛剛好，也逐漸發展成台中北屯聚餐美食熱區，正好適合開啟品牌的第一步。



Q4：是否有規劃分店或外送？

目前採「穩紮穩打」經營模式，專注把每鍋湯做到最好，暫無分店計畫。外送則因食材新鮮現煮，保溫與品質控管為考量，目前以現場內用與自取為主。



