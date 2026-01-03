台中北屯美味厚切排骨！文青風店面藏著職人級便當，排骨紮實不乾柴必點

台中｜胖子逃跑厚切排骨專賣

上週運動完肚皮餓到咕嚕咕嚕叫，正在腦海中搜尋該吃些什麼好，突然想到先前常經過文心路上這家▸胖子逃跑 厚切排骨專賣◂還挺想吃看看的，擇日不如撞期就直接衝來啦！

店面外觀有點文青風耶，不仔細看說是賣外帶咖啡的也會相信吧哈哈～

正值下班時間，挺多人來胖子逃跑直接買外帶的～

2025.12 菜單&價格：

胖子逃跑餐點如下，有分單點或是便當價格，便當的價位在115元-145元之間，以便當來說價位比較偏中高。

外帶便當，給大家參考。這是招牌厚切排骨135元，有附贈一碗湯

（目前已無內用）店內還有古早味紅茶和香檳牛奶二種飲料可加購，記憶中香檳牛奶都是做成叭噗那種冰淇淋居多耶，飲料小吠真的還沒喝過～

（目前已無內用）

酥炸雞腿

等叫號後自己到櫃台取餐，完整的一份餐點長這樣～

主餐旁都還有附半顆水煮蛋挺不錯的，健身咖很喜歡嘿嘿。

附三種配菜，有跟後來隔壁小姐的比較一下發現我們的配菜不太一樣，應該是隨機出菜，而且不會太油還不錯。

雞腿外皮炸的很酥脆不會太油，上頭不知道灑了什麼粉有點帶甜味喔～雞腿多汁口感有嫩。

白飯煮的剛好，不會太硬也不會溼溼黏黏，配上雞腿更是下飯～

招牌厚切排骨

排骨飯果然是招牌，賣相看起來更棒呀～炸到有點金黃的外觀再灑上芝麻，香氣撲鼻真的很想立馬解決它！

排骨的厚度咬起來還挺有口感的，紮實但不會柴，和上頭的雞腿相比小吠個人是覺得排骨的表現比較優囉～

這天初訪是覺得胖子逃跑的口味上還不錯，不過可能因為有在健身的關係連小吠食量都有點變大，整體的份量上就會覺得稍微無法滿足，小吠吃完覺得大概是七分飽?，吃完我們又立馬去旁邊的星巴克喝咖啡吃甜點才滿足的回家哈哈哈～不過有喜歡吃排骨飯的話倒是可以試試囉！

胖子逃跑厚切排骨專賣

地址：台中市北屯區文心路四段807號

電話：04-2241 0699

營業時間：11:00-13:30、17:00-19:30

FB：https://www.facebook.com/runawaypapalunchbox/

