台中北屯議員 白營4人競爭激烈

2026地方選舉進入整備期，在野整合受矚目，其中台中人口最多的北屯區選情提前升溫。前台中市新聞局長吳皇昇宣布加入民眾黨並爭取參選，因他曾在藍、白兩黨執政團隊任核心職務，被視為「2026藍白合」的重要指標。

近日吳皇昇隨民眾黨主席黃國昌訪日，社群發文獲前主席柯文哲以小帳留言力挺，這段「直達天聽」的互動，引發地方質疑黨中央「內定」。對此，吳強調，參訪資格是透過公開報名與審查取得。

吳皇昇曾任台中市議會副議長顏莉敏研究室主任，後在市長盧秀燕任內擔任新聞局長及研考會主委，2023年獲新竹市長高虹安延攬，擔任新竹市行政處長；跨黨派經歷使他成為民眾黨強化「藍白支持重疊區」的重要棋子。

廣告 廣告

不過，民眾黨在北屯區已有多人表態參選，現任大里、霧峰區市議員江和樹辦公室主任邱于珊27日宣布將爭取黨內提名參選下屆北屯區市議員，強調自己深耕北屯多年，雖曾多次落選，但秉持服務初心，從未放棄，將以「在地服務、政策實踐」為核心，持續推動地方治理。此外，陳諭韋、許瑞宏等人也有意投入選戰。

江和樹更帶頭開嗆，直指黨中央出訪只邀特定人士「像是直達天聽」，民眾黨不能成為決策集中於北部的「台北黨」，必須尊重地方耕耘者。他更直言，吳皇昇雖是人才，但未見其對地方的經營和貢獻，擔心黨中央的態度會「把好好的一個可能贏的選舉弄到輸」。

面對質疑，吳皇昇強調訪日交流是透過公開報名、經過書審與面試，他並無任何特殊待遇。他也表示願主動拜會江和樹等地方前輩，並與其他有意參選者充分溝通，尋求合作與整合的可能。