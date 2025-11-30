台中北屯買房被罵到爆！家人酸他「空屋率高會跌」 網友一面倒力挺

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

買房才剛成交，卻遭家人一句「你買在高點」潑冷水。近日有網友發文透露，自己於11月初在台中北屯區廍子購入一間3房2廳2衛的中古屋，成交價落在1350萬，原本開心想與家人分享喜訊，沒想到換來一連串打擊「被說當盤子、北屯空屋率高、房價要跌了」，讓他瞬間心情跌到谷底，開始懷疑自己的決定到底是不是衝動。

買房才剛成交，卻遭家人一句「你買在高點」潑冷水。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「現在買房真的買到高點了嗎？」為標題發文表示，當時他查看實價登錄，同坪數房價大約落在1350～1400萬，甚至聽說同社區有戶持有6年以上的一手屋，有人殺到1300萬成交。他坦言，自己當初看上的是北屯廍子區的發展性，包括捷運綠線延伸、紫線規劃，以及中國醫藥附設醫院即將於12月底啟用，才會決定出手。

然而這份「看準未來」的信念，在家人的質疑下瞬間裂開。他無奈地說：「錢都是我自己出的，家裡沒贊助半毛……但被澆了一頭冷水後，真的有點沮喪，也開始懷疑是不是買貴了。」

貼文曝光後，引發許多網友熱議，「買房最大的阻礙就是長輩煞，之後漲了難道他們會幫你出價差嗎？」、「反正買哪都有人酸，妳自己看網路跟現實，會酸的都哪種人就好，而且妳全靠自己」、「自己買的，也付的起，自住快樂，家人的話就聽聽就好，只要是地點OK應該都有支撐」、「遇到一樣情況，但後面發現，會酸的多半是在紅眼自己辦不到的事不用沮喪，抬頭挺胸嗆回去：關你什麼事！」



