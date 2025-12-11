台中北屯驚悚車禍！轎車路口撞飛2機車 62歲男騎士慘死

台中市北屯區今日晚間6時39分發生一起重大交通事故。根據警方初步調查，36歲林姓女子駕駛自小客車沿山西路北向行駛，在行經山西路與昌平路路口時，與兩部沿昌平路東向直行的普通重型機車發生激烈碰撞。

事故發生時，62歲江姓男子與49歲劉姓男子正騎乘機車通過該路口。兩人在遭受強烈撞擊後，雙雙被拋飛倒地。現場目擊者表示，江男倒地後當場失去意識，情況相當危急；劉男雖然意識清醒，但全身多處擦挫傷，無法自行移動。

台中市消防局接獲報案後，立即派遣救護車趕赴現場。救護人員抵達後，發現江男傷勢嚴重，緊急實施急救措施，並將兩名傷者送往中國醫藥大學附設醫院進行搶救。

醫院急診室醫護人員全力搶救江男，但因其傷勢過重，最終仍宣告不治。劉男經診斷為多處擦挫傷，目前正在接受治療，生命跡象穩定。

警方到場後立即進行現場蒐證，並對當事人實施酒測。檢測結果顯示，林姓女駕駛與劉姓男騎士酒測值均為零，未檢出酒精反應。江男因傷勢嚴重無法當場施測，警方已依法定程序進行抽血送驗。

台中市警察局交通大隊表示，本案已報請檢察官指揮相驗，將進一步調閱路口監視器畫面，並委請鑑定單位分析，以釐清確切肇事原因與責任歸屬。初步排除酒駕因素後，不排除可能涉及未注意車前狀況或違反號誌等情形。

這起事故再度凸顯路口交通安全的重要性。該路口為北屯區交通要道，車流量大，過去也曾發生數起交通事故。相關單位將檢討該路口交通號誌與標線設置是否妥當，以防止類似悲劇再次發生。

